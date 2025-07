El festival Salo Orgullo arranca este viernes para contar la historia de "tres Priscilas, reinas de la Costa Tropical"

El director del festival Salo Orgullo, David Quintana. - THE BORDERLINE MUSIC

La tercera edición del festival Salo Orgullo arranca este viernes y se extenderá hasta el sábado en el municipio granadino de Salobreña, con un cartel compuesto por artistas de la talla de La Casa Azul, Supreme de Luxe, Villano Antillano, Samantha Hudson, Sofía Cristo y Las Dianas, entre otros. En esta ocasión, el festival se inspira en la película 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' y gira en torno a la historia de "tres drag queens que llegan a Salobreña".

Así lo ha explicado el director del festival, David Quintana, en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha detallado que el Salo Orgullo no se centra únicamente en la música, sino que también incluye propuestas en ámbitos como el cine, el deporte, los espacios de conversación y el teatro de títeres, que arrancarón el pasado 27 de junio y concluirán este domingo. "Desde todas estas pequeñas propuestas se transmiten mensajes que buscan concienciar a la sociedad sobre esta lucha y sobre la importancia del Orgullo como reivindicación del derecho de las personas a ser felices amando libremente a quien deseen", ha señalado.

En este sentido, ha revelado que la tercera edición del festival está inspirada en la película australiana 'Las aventuras de Priscilla, reina del desierto' (1994), dirigida por Stephan Elliott, con el objetivo de "contar la historia de las Priscilas, reinas de la costa tropical". Así, el festival narra la historia de tres drag queens que llegan a Salobreña, "se encantan con la belleza del lugar, y a su vez, la localidad se fascina con el glamour de estos tres personajes".

"Las tres Priscilas son artistas de Granada y Málaga", ha destacado el director del evento, quien también ha señalado que la convocatoria para estos personajes incluyó a artistas locales de la zona. "La intención era dar visibilidad al trabajo de todas las personas que están contribuyendo desde y para la Costa Tropical", ha subrayado.

DE UNA "PEQUEÑA" CELEBRACIÓN EN UN CLUB DE SURF A UN FESTIVAL

En este contexto, ha explicado que la idea de crear este festival surgió en 2022, aunque no fue hasta 2023 cuando se materializó por primera vez como una pequeña celebración en Punta del Río, una zona costera de Salobreña, en un club de surf. Ese modesto inicio ha dado paso a que "el festival haya pegado este salto tan grande e importante", ha señalado.

Así, ha indicado que la evolución del festival desde sus inicios hasta la edición actual ha sido "muy brusca", ya que al principio se trataba de un pequeño escenario con actuaciones de drag queens, cantantes y bailarines en un formato reducido. Todo ello, ha dado paso a un cartel de gran nivel en esta edición, con artistas como La Casa Azul o Samantha Hudson. "Es un sueño hecho realidad", ha destacado el director.

En relación con lo anterior, Quintana ha revelado que uno de los momentos más especiales que ha vivido en el festival tuvo lugar durante su primera edición, al presenciar la respuesta del público. "Recuerdo con emoción esa comunión de tantas familias que se unieron para celebrar y ver a niños disfrutando de un espectáculo de drag. Tal vez uno no se lo espera, pero ver a esos niños fascinados, disfrutando del arte drag, fue una de las experiencias más bonitas y sorprendentes que me ha dejado el festival", ha rememorado.

Asimismo, ha reconocido que no habrían podido alcanzar este crecimiento sin el apoyo del Ayuntamiento de Salobreña --que no participó en las dos primeras ediciones-- y de la productora granadina La Página de Escribir. No obstante, ha subrayado que este respaldo llegó gracias a la "insistencia de la organización, a golpear puertas y hacerles entender que es fundamental que el Ayuntamiento se implique en este tipo de iniciativas", lo que ha permitido afrontar el festival desde una nueva perspectiva.

En este sentido, ha destacado que, actualmente, "la gente del pueblo está hablando del festival", y ha expresado su deseo de que esta cita musical "coloque a Salobreña en un lugar destacado dentro de la Costa Tropical y marque la diferencia en la forma de celebrar el Orgullo".

Al hilo de lo anterior, el director argentino ha señalado que el propósito de este festival surge de la "necesidad de crear un espacio donde la gente de Salobreña sepa que la comunidad Lgtbi también está presente aquí". En ese sentido, ha explicado que "al principio no se percibía mucho movimiento, no pasaba gran cosa, y fue a partir de Salo Orgullo cuando descubrimos que había muchas personas del colectivo viviendo en el municipio o en localidades cercanas".

"EN LOS PUEBLOS ES NECESARIO UN ESPACIO PARA EL COLECTIVO"

En este sentido, ha destacado la importancia de contar con espacios como este, "para que la gente sepa que también formamos parte de la comunidad. Sobre todo en pueblos tan pequeños, es necesario que exista un lugar que visibilice al colectivo". Asimismo, ha subrayado que, con este trabajo, se busca que Salobreña "se convierta en una ciudad amable e inclusiva para la comunidad".

En cuanto a esta tercera edición, Quintana ha señalado que esta edición se distingue de las anteriores por el "cartelazo" que presenta, con artistas de renombre como La Casa Azul, Villano Antillano, Samantha Hudson, Las Endejas o Sofía Cristo. "Hay un antes y un después en la forma de celebrar el Orgullo con un cartel como este; marcamos una diferencia muy significativa", ha afirmado.

Al respecto, el director ha señalado que el objetivo principal de este cartel es "dar a conocer el trabajo de todos estos artistas, tanto de los más comerciales, como La Casa Azul, como también el de quienes representan a esta zona". Además, ha subrayado la importancia de visibilizar a artistas "que tanto hacen por la comunidad y que, sin lugar a dudas, representan un gran aporte".