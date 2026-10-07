El Festival de Teatro de Cazorla (Jaén) arranca este jueves con una ponencia sobre el teatro de Federico García Lorca

Archivo - Imagen de archivo de una actuación del ciclo de calle del Festival de Teatro de Cazorla - AYUNTAMIENTO DE CAZORLA - Archivo

JAÉN 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 30ª edición del Festival Internacional de Teatro de Cazorla (Jaén) arranca este jueves con un ponencia inaugural a cargo del doctor en Filología Románica Andrés Soria sobre el teatro de Federico García Lorca. Será a las 20,00 horas en el Teatro de la Merced.

El festival se extenderá hasta el 7 de diciembre con una treintena de actuaciones, entre las que hay propuestas de sala, de calle y el ciclo Teatrino para acercar el teatro a los más pequeños.

El ciclo de teatro de calle comenzará este viernes y seguirá hasta al 11 de octubre con 16 actuaciones en plazas, calles y espacios públicos, mientras que la programación de sala, en el Teatro de la Merced, arrancará el día 18 y se extenderá hasta el 7 de diciembre.

El ciclo de calle comenzará este jueves con la actuación de la compañía Eva Escudier, que representará la obra 'Sentadita me quedé'. La segunda de las obras del viernes será 'Las vacaciones de madame Roulotte', de la compañía La Bleda.

Durante el sábado, se representará 'Cateura', por Alas Circo Teatro; concierto de la banda Viajes Espaciales Beirut; 'Tres tristes trolls', de Lanördika circo & danza ; 'L'appel du vide', de la compañía Siroco; 'Llar', de la compañía Federico Menini; y 'La última y nos vamos', de la compañía Las comadres de media noche.

Ya el domingo, 11 de octubre, el turno será para 'Doma, DDCDanza - Daniel Doña; 'Paraiso Gata', a cargo de Gata Brass Band; 'Sorriso', de Teatro Só; 'Metábasis', de Laele; 'El círculo', de Truca Circus; y 'Wilbur', de MPC Management.

En el ciclo de sala, para el que ya están todos los abonos agotados, pasarán por el festival obras como 'Entrevista con mi hija Mari', con Antonia San Juan; 'El rey de las farándula'; 'El verdugo', del Espejo Negro; o 'Ultimátum', de la compañía de danza contemporánea Led Silhouette, que fue premio Ojo Crítico en Danza por Radio Nacional de España.

También se podrá disfrutar de 'Un viaje sin retorno'; 'Mihura, el último comediógrafo'; 'El retablo de las maravillas' o 'La vida extraordinaria', con Malena Alterio. Son algunas de las obras que integran, tal y como ha indicado su director, Mario Olivares, "una programación que reúne teatro, danza, humor, clásicos y nuevas miradas sobre la escena".