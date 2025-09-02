La fiesta de la Fuensanta comienza el 6 de septiembre con el traslado de la patrona de Córdoba

Archivo - Imagen de la Virgen de la Fuensanta en su Santuario. - AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS - Archivo

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Córdoba renueva su devoción a la Virgen de la Fuensanta cada 8 de septiembre y la apertura de la fiesta en honor a la patrona de Córdoba comenzará el día 6 de septiembre por la mañana con un ofrenda floral, la bendición del agua del Pocito y la celebración por la tarde de la Eucaristía y el posterior traslado hacia la Catedral de la venerada imagen por grupos de jóvenes cofrades y de la Delegación Diocesana de Juventud.

Así lo ha detallado el Obispado de Córdoba en una nota en la que ha señalado que el 7 de septiembre, como cada año, está previsto su traslado desde la Catedral de Córdoba hasta su Santuario en procesión tras la Eucaristía presidida por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, a las 19,30 horas.

En esta celebración, está previsto que el alcalde de Córdoba, José María Bellido, entregue el pendón corporativo de la ciudad con el que se reconoce la antigua vinculación de esta Córdoba con su Patrona. Se trata de una pieza bordada que representa el llamado Escudo de la Albolafia. Esta presea será bendecida por el pbispo y formará parte de los cortejos procesionales de la Virgen de la Fuensanta. Además, será custodiada en el camarín de la Virgen y se exhibirá públicamente durante las celebraciones más solemnes en el Santuario.

Asimismo, del 8 al 16 de septiembre tendrá lugar la solemne novena a la patrona de Córdoba, una celebración anual muy consolidada con el propósito de acoger las realidades pastorales de toda la diócesis. Cada día dará comienzo el Santo Rosario a las 20,00 horas y la posterior Eucaristía presidida por miembros capitulares del Cabildo Catedral y el párroco de la Parroquia de la Fuensanta, Ignacio Sierra.

Igualmente, como cada año, el obispo de Córdoba presidirá la misa el día de su festividad, el 8 de septiembre, a las 10,30 horas, en el Santuario de la Patrona de la ciudad.

Los niños, que tradicionalmente han estado muy vinculados a la fiesta de la Patrona de Córdoba, tendrán especial atención con catequesis, juegos y paso por el manto de la Fuensanta el día 9, a las 19,00 horas, y la celebración de la Eucaristía a las 20,30 horas en el segundo día de la novena, junto a todos los grupos catequéticos de la parroquia.

Cabe señalar que José Ramón Agote Esparcia recibirá durante la misa pontifical del día 8 de septiembre la Medalla de la Diócesis en reconocimiento de los 40 años de servicio y entrega a la Cáritas Parroquial de la Parroquia de la Fuensanta. Esta distinción será impuesta por el obispo de Córdoba.