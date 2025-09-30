Filosofía y Letras acoge este miércoles en Granada una charla de Álvaro Luque sobre Yung Beef

GRANADA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aula García Lorca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada (UGR) acoge este miércoles de 12,30 a 14,00 horas una charla de Álvaro Luque sobre Yung Beef con el título 'Un fallo en el sistema'.

Así lo ha explicado el Patronato de la Alhambra y Generalife en una nota sobre esta actividad encuadrada en la previa de la programación del cultur_ALH, ciclo que organiza con la UGR y en el que también participa el propio Yung Beef, que estará en Granada este sábado, y está considerado uno de los padres y quizás el mayor talento del trap en español.

Entre sus imágenes predilectas, destaca una: él y su sello, La Vendicion, son un fallo en el sistema, un error en matrix. Esta imagen ilustra lo que no debería haber pasado: la revolución en la industria musical desde el underground.

Y también define el papel de la canción en el sistema literario: un género no sancionado como literario en la actualidad que, sin embargo, se vincula con la literatura desde sus orígenes. A partir de esta doble lectura, la ponencia conjugará su singularidad como artista con el papel que la canción presenta hoy en la literatura internacional.

Con estas charlas continúan los actos previos a cultur_ALH que se celebrará del 3 al 5 de octubre, organizado por el Patronato de la Alhambra y Generalife.

Según el director general del Patronato, Rodrigo Ruiz-Jiménez, la Alhambra acoge con mucha ilusión este proyecto que permite "unirse con su legado y como un gran productor de contenidos", destacando además que el festival se enmarca en la estrategia de Granada hacia su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031, mostrando "cómo la literatura puede ser motor de ciudadanía, innovación y proyección internacional".

Por su parte, las coordinadoras del proyecto, Ana Gallego y Patricia Escalona, destacan que "la literatura es vanguardia, comunidad y futuro. cultur_ALH quiere demostrar que Granada es el lugar donde se crea la cultura literaria del mañana".