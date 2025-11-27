Finaliza en Granada la obra de Emperatriz Eugenia, que gana en aceras, arbolado e iluminación

Inauguración de la nueva Emperatriz Eugenia con la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo - AYUNTAMIENTO

GRANADA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha inaugurado este jueves tras su reforma la calle Emperatriz Eugenia, en el centro de la capital granadina, que ya luce nuevo aspecto como avenida tras una actuación en la que gana en aceras, arbolado e iluminación al objeto de ser "más verde, accesible y pensada para las personas".

Tras meses de trabajo intensivo --especialmente durante el periodo estival, lo que el Ayuntamiento de Granada ha explicado en nota de prensa que permitió minimizar molestias y agilizar los plazos-- esta céntrica arteria presenta ya su nuevo aspecto definitivo, fruto de un proyecto integral de transformación urbana que ha alcanzado una inversión de 2,08 millones de euros, enmarcado en el I Plan de Obras Municipales 2024-2027.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado el valor de la remodelación completada en tanto "la nueva Emperatriz Eugenia es hoy una calle más amable, moderna y verde, donde el peatón gana espacio y la vida diaria de vecinos y comerciantes se disfruta con mayor comodidad".

"Es una mejora sustancial que abandera nuestro modelo de ciudad que muestra la Granada para vivir que quiere este equipo de Gobierno", ha destacado Carazo. El proyecto ha incluido la renovación de infraestructuras hídricas, la instalación de alumbrado LED, la ampliación de aceras, la modernización de todos los servicios y la creación de un corredor verde que aporta frescor y una nueva estética al barrio.

Dentro del Plan de Resiliencia Hídrica de Granada, la actuación ha supuesto también una renovación completa de las redes. Se han instalado nuevas tuberías de abastecimiento que suman más de 850 metros renovados, reforzado un tramo clave en Gran Capitán y colocado seis hidrantes contra incendios. En saneamiento se han rehabilitado más de 500 metros de colectores --en parte mediante técnicas sin zanja para reducir molestias-- junto a nuevas conducciones y 22 imbornales que mejoran la recogida de aguas pluviales.

En total, se han plantado 47 nuevos árboles, 358 arbustos y plantas, y se han colocado 17 jardineras que configuran una imagen más natural y acogedora. La calle, además, mejora su diseño para favorecer una movilidad más segura, especialmente en un entorno con alto tránsito de familias y estudiantes.

La culminación de la obra llega tras la reapertura por fases del tráfico --primero entre Camino de Ronda y Trajano y posteriormente en los tramos superiores-- permitiendo que la circulación se haya recuperado de manera ordenada cumpliendo plazos e incluso, en algunos momentos, acortándolos.

"Esta actuación demuestra el compromiso del Ayuntamiento con la modernización de Granada, la apuesta por el verde urbano y la mejora real de la vida cotidiana de quienes transitan y viven en esta zona", ha resumido la alcaldesa.