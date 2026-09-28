La firma de hipotecas en Andalucía cae un 9,3% tras empeorar su evolución interanual en julio

Infografía con cifras de hipotecas sobre viviendas en julio de 2026 a nivel de comunidades y provincias, según la Estadística de Hipotecas del Instituto Nacional de Estadística (INE). - Europa Press

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Andalucía desciende un 9,3% en julio respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional) empeorando su evolución interanual, hasta un total de 8.136 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se compara con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 12,7%.

En Andalucía se prestaron 1.315,32 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 3,16% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 13%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 10.642 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.388,67 millones de euros. De ellas, 231 fueron sobre fincas rústicas y 10.411 sobre urbanas.

De las 10.411 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Andalucía, 8.136 fueron sobre viviendas; 194 en solares y 2.081 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 130 y en 716 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.658 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.812 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.797 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 7.689 correspondieron a viviendas, 392 a fincas rústicas, 2.422 a urbanas y 294 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).

DATOS NACIONALES

Asimismo, a nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024.

Con el retroceso interanual de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los descensos después de que en junio experimentase un avance del 10,8%.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en julio en el 3,01%, por encima del 2,96% de junio y una cifra que no alcanzaba desde enero de 2025, ya que logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el séptimo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,9% interanual en julio, hasta los 180.785 euros, el más elevado de la historia, mientras que el capital prestado aumentó un 7%, hasta superar los 7.841 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,7%, se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 62,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 5,5% y el capital prestado disminuyó un 4,2%.

Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 1,4% respecto al mes previo.

En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,4%, con avances del 15,8% en el capital prestado y del 9,9% en el importe medio de los préstamos concedidos.