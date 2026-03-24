La firma de hipotecas en Andalucía continúa creciendo en enero, un 19,2%, y encadena cinco meses de ascensos

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SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía ha crecido un 19,2% en enero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 6,29% a nivel nacional), hasta sumar un total de 8.871 operaciones y encadena cinco meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 15,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Andalucía se prestaron 1.229,43 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 21,05% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 0,2%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 10.797 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 1.730,93 millones de euros. De ellas, 177 fueron sobre fincas rústicas y 10.620 sobre urbanas.

De las 10.620 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en enero en Andalucía, 8.871 fueron sobre viviendas; 77 en solares y 1.672 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 475 y en 459 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 3.196 hipotecas con cambios en sus condiciones, 2.262 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 8.997 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 6.861 correspondieron a viviendas, 273 a fincas rústicas, 1.670 a urbanas y 193 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+28,80%), Navarra (+28,64%) y Andalucía (+19,22%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Aragón seguida de La Rioja y Canarias con caídas del 20,91%, 19,5% y 16,89%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Extremadura, Navarra y Galicia con subidas respectivamente del 58,75%, 40,21% y del 38,52%, mientras que el importe prestado se redujo en La Rioja un 15,64%, seguido de Murcia (-13,97%) y Canarias (-9,21%).

NACIONAL

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 6,3% en enero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.273 préstamos, su mayor cifra en un mes de enero desde 2011.

Con el avance interanual de enero, inferior en más de 10 puntos al experimentado en diciembre del año pasado (+17,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 19 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en enero en el 2,87%, el mismo que en diciembre. Con el dato del primer mes del año se acumulan ya 12 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el arranque del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 8,6% interanual en enero, hasta los 165.677 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 15,4%, hasta superar los 6.672,3 millones de euros.

Un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 33,3%, se constituyó en enero a tipo variable, mientras que el 66,7% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,92% para las hipotecas de tipo variable y del 2,84% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (enero de 2026 sobre diciembre de 2025), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 6,4% y el capital prestado avanzó un 2,2%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda bajó un 4% respecto al mes previo.