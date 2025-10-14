Firmada la concesión demanial del Nuevo Estadio de la Victoria, que pasará a ser gestionado por el Real Jaén

JAÉN 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha culminado este martes el proceso para la concesión demanial del Estadio de la Victoria a la empresa Fomento y Promoción del Real Jaén, la sociedad gestora propietaria del paquete mayoritario de acciones del club.

El alcalde de la ciudad, Julio Millán, y el director general del club, Fran Anera, han formalizado la firma del acuerdo que cede durante 75 años las instalaciones al club y a su vez, garantizará un retorno económico a la ciudad mediante un canon. Además, los gastos de mantenimiento y adecuación del estadio pasarán a ser asumidos por la sociedad concesionaria.

Para el alcalde, es una satisfacción "formalizar este acuerdo que supone dar forma legal y con toda la seguridad jurídica que requiere una cuestión así a una situación que heredamos cuando llegamos al gobierno en nuestro anterior mandato y que hay que recordar: nos encontramos con un estadio que tenía problemas de mantenimiento, que tenia problemas estructurales una parte de las gradas con riesgo de derrumbarse o que se regaba con aguas fecales".

Ahora, el proceso culmina con esta cesión que "asegura el uso prioritario para el club", con la posibilidad de sacarle partido, y que, según el alcalde, redundará la estabilidad social y económica del equipo de la ciudad.

En ese sentido, el primer edil ha recordado inversiones realizadas en los últimos años en el estadio y su entorno como el propio cambio de césped o el arreglo de las instalaciones interiores, o inversiones en el entorno como la mejora de los accesos, el adecentamiento de los aparcamientos y calles, y hasta un vial peatonal que llega hasta el propio estadio.

De esta forma, se abre la puerta a que el estadio, durante los próximos 75 años, pueda ser gestionado y explotado, inscrito en el registro de la propiedad, con derechos y con deberes para que "el Real Jaén tenga una larga vida de éxitos llevando el nombre de la ciudad por todos sus viajes".

Por último, Millán ha incidido en que la fórmula elegida permite la opción de que el estadio siga siendo municipal. "Sigue siendo propiedad de todos y todas las jiennenses, pero elegimos un formato jurídico testado en otras iniciativas que ya están funcionando en la ciudad", ha señalado el alcalde, refiriéndose a la cesión de terrenos para una residencia en el Polígono del El Valle, la cesión de suelo para un centro deportivo junto a El Corte Inglés o para un hospital privado en el entorno del Bulevar.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Jose María Cano, ha valorado el impulso que se le ha dado al expediente después de que el anterior equipo de gobierno "lo tuviera meses parado". Según Cano, el acuerdo vendrá a "dar vida y utilidad a uno de los edificios más grandes pero, sobre todo, más emblemáticos que tiene la ciudad de Jaén".