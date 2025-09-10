Firmado el contrato para ejecutar la EDAR de La Puerta de Segura y Puente de Génave (Jaén) por 2,6 millones

La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, informa sobre la reunión del Consejo de Gobierno. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado de la firma del contrato, por importe de 2.649.232,19 euros, para ejecutar la obra de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) que dará servicio a La Puerta de Segura y Puente de Génave (Jaén) y que beneficiará a una población máxima de 5.862 habitantes.

Actualmente, ambos municipios no disponen de estación depuradora de aguas residuales porque realizan el vertido de sus aguas residuales sin depurar directamente al medio, según ha explicado la Junta en una nota tras la reunión del Consejo de Gobierno.

En la actuación también se incluye una nueva estación de bombeo en Puente de Génave y su correspondiente conducción por impulsión de aguas residuales hasta la EDAR, así como la conexión del colector de la agrupación de vertidos.

Las instalaciones de la estación de bombeo se dispondrán en la margen norte del Camino de la Terrera. La nueva EDAR, con una capacidad de tratamiento de 1.610 metros cúbicos al día, se ha diseñado con una línea de tratamiento de agua compuesta por pretratamiento, dos líneas de tratamiento primario mediante tanques Imhoff, dos líneas de tratamiento secundario mediante contactores biológicos rotativos, un decantador secundario y un sistema de desinfección mediante dosificación de hipoclorito.