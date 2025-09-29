Firmado el nuevo contrato de limpieza de Granada tras inadmitirse el último recurso de la actual concesionaria

GRANADA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha firmado el nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de residuos, tras 55 años de lo que ha calificado como "un modelo obsoleto" en esta ciudad andaluza, después de que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos del consistorio granadino haya inadmitido el último recurso que quedaba pendiente para la firma de este acuerdo, por el que la empresa adjudicataria, FCC Medio Ambiente Sociedad Anónima Unipersonal, pueda comenzar a prestar sus servicios desde este miércoles, 1 de octubre.

Se ha desatascado de este modo la situación que se vivía desde 2020, desde cuando el contrato estaba prorrogado. Así lo ha anunciado en una nota de prensa la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quien ha celebrado la finalización del proceso y la puesta en marcha la misma semana que viene del "mayor contrato público del Ayuntamiento de los últimos años".

Valorado en 745 millones de euros y con una duración de 15 años, el acuerdo "desbloquea una situación estancada desde 2020" y marcará el "inicio de una nueva etapa basada en la modernización, la sostenibilidad y la calidad del servicio urbano". Marifrán Carazo ha subrayado que "por fin la ciudad va a contar con un contrato acorde a sus necesidades: hoy damos un paso de gigante para que nuestra ciudad esté más limpia y cuidada, se va a notar un gran cambio en el que todos debemos cooperar.

Según ha detallado la alcaldesa, tras la inadmisión del último recurso --interpuesto por la actual empresa concesionaria del servicio, PreZero-- y una vez presentados todos los documentos necesarios por parte de la nueva adjudicataria, se procederá a formalización del contrato, que contempla un periodo transitorio de 3 meses para la organización de los servicios conforme los aspectos de la oferta presentada.

"Al finalizar este periodo, FCC deberá disponer de todos los vehículos, maquinaria, elementos de contenerización, materiales e instalaciones que haya definido en su oferta en perfecto estado de uso y funcionamiento y con la adecuación de su imagen", ha expuesto la alcaldesa granadina.

Asimismo, la regidora ha resaltado la "esencial adaptación a las nuevas necesidades de la ciudad que plantea este nuevo contrato que viene a sustituir a un contrato con más de 50 años de antigüedad, que no alcanzaba las necesidades de nuestra ciudad debido a su crecimiento". Marifrán Carazo ha incidido en que "este nuevo contrato nos va a permitir comenzar el nuevo modelo de limpieza que queremos para Granada, ajustado a la realidad, una ciudad más cuidada, limpia y sostenible, adaptada a sus necesidades actuales, como el crecimiento urbano, la afluencia turística y los eventos culturales".

Así las cosas, el Ayuntamiento de Granada ha desbloqueado la entrada del nuevo contrato de limpieza de la ciudad que apuesta por la modernización tecnológica, la digitalización, la sostenibilidad y la eficiencia en el mantenimiento del espacio público.

La iniciativa incluye la creación de dos brigadas especializadas en la limpieza de pintadas vandálicas, operativas de forma continuada, y un refuerzo en la limpieza intensiva con 30 jornadas extra de fregado, 45 de brigadas generales y 25 de limpieza con agua caliente a presión. El contrato también contempla la incorporación de cuatro educadores ambientales que desarrollarán campañas de concienciación ciudadana y actividades formativas en colegios para prevenir el vandalismo y fomentar el respeto al entorno urbano.

DOS NUEVAS NAVES EN JUNCARIL Y EL FLORÍO

Además, se garantiza el uso exclusivo de vehículos de limpieza y recogida impulsados por gas natural renovable, contribuyendo así a la reducción de emisiones contaminantes. El acuerdo incluye una inversión adicional de 71,7 millones de euros destinada a la modernización del parque móvil, infraestructuras logísticas y equipamientos. Entre las principales partidas se encuentran las relacionadas con recogida y transporte de residuos (33,5 millones de euros), con una nueva nave en Juncaril (4,97 millones).

Se anuncia también la implantación de contenedores encastrados y adaptación de soterrados (2,05 millones); un sistema de repostaje con energía verde (981.800 euros); la renovación de vehículos (más de 19 millones de euros en total); la adquisición de contenedores (5,6 millones de euros, de los cuales 3,1 corresponden al primer año). En cuanto a la limpieza viaria, habrá una nueva nave en el polígono El Florío (1,75 millones de euros), y un sistema de suministro de agua (70.500 euros).

Se procederá igualmente a la modernización de bases en Almunia, García Lorca, Albaicín y Norte, y a la renovación de la flota (33,4 millones de euros en total). A la instalación de nuevas papeleras se destinará dos millones de euros. La alcaldesa ha destacado que con esta adjudicación "se inaugura una etapa basada en la previsión, la eficiencia y el compromiso con la limpieza urbana", orientada a "ofrecer un servicio moderno y a la altura de la Granada para vivir".