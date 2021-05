PSOE-A no ve elementos para un adelanto electoral y califica a Vox como "ultraderechita cobarde"

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, ha afirmado este miércoles, sobre la amenaza de Vox de no apoyar el Presupuesto de la Junta para 2022 y reclamar la convocatoria de unas elecciones, que "no ha habido y no hay elementos que obliguen a un adelanto", aunque ha advertido de que "es para preguntar a dos personas: a Abascal y para quien tiene que la prerrogativa de convocar las elecciones, el presidente de la Junta".

"El señor Moreno Bonilla se pliega a todo lo que Vox le va exigiendo hasta ahora", ha remachado el portavoz socialista.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, a preguntas de los periodistas, ha calificado a Vox de "ultraderechita cobarde", denominación que ha sustentado en el hecho de que "no es lo mismo amenazar a estas alturas que hacerlo hace un año y pico", por cuanto ha reconocido que en el supuesto de que la Junta no pudiera aprobar el Presupuesto de 2022 "podría agotar la legislatura".

Tras considerar sobre la estabilidad del Gobierno andaluz que "el presidente de la Junta y los dos partidos dicen que no hay adelanto", ha esgrimido seguidamente que "Vox dice una cosa y otra, y son los que tienen la sartén por el mango", al tiempo que ha considerado sobre este partido que encarna "una amenaza cobarde, pero no acaba de cumplir sus amenazas".

Fiscal ha sostenido que para "romper el Gobierno de verdad tendría que haberlo hecho al inicio, no ahora".