Fiscal rebaja a 12 años de prisión su petición para el acusado de quemar la casa de su expareja en Las Gabias (Granada)

GRANADA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha rebajado de 17 a 12 años de prisión su petición para el hombre que ha sido juzgado en la Audiencia de Granada acusado de romper en noviembre de 2018 una orden de alejamiento y prender fuego a la vivienda de su expareja en Las Gabias (Granada), donde el incendio se extendió a otras zonas del bloque obligando al desalojo de los vecinos.

En la última sesión del juicio, que ha quedado este jueves visto para sentencia, la fiscal ha fijado finalmente en doce años la pena que solicita para el procesado, al que sigue acusando de los delitos de quebrantamiento de condena, por el que pide un año de prisión; allanamiento de morada (otro año) y de incendio con peligro para las personas, por el que solicita otros diez años de cárcel.

No obstante, ha eliminado el concurso entre estos dos últimos delitos, lo que favorece al preso en lo que a la pena se refiere, según han precisado a Europa Press fuentes del caso.

La acusación particular, que ejerce la víctima, ha mantenido su petición inicial de 17 años de prisión por quebrantamiento de condena y allanamiento de morada en concurso con el delito incendio. La defensa ha solicitado por su parte la libre absolución.

El acusado declaró ante el tribunal que "no estuvo" en la vivienda de Las Gabias cuando se produjo el incendio y que si lo estuvo "no lo recuerda", pues de hecho no recuerda nada de aquel día porque tomaba "tranquilizantes y alcohol para "evadirse de sus problemas". No obstante, reconoció que solía acudir con frecuencia a la vivienda, saltándose la prohibición de acercarse y comunicarse con su expareja, con la que tiene un hijo en común.

Ella, que declaró como testigo protegida tras una mampara, afirmó que le había denunciado en varias ocasiones por romper la orden de alejamiento, así como por forzar la cerradura de su vivienda, en tanto que iba a su casa "cuando quería" y unos días antes del otro incidente se quemó su cochera, mostrándose convencida de que "fue él".

Tras lo ocurrido, la mujer tuvo que irse a vivir a otro domicilio dados los desperfectos ocasionados, cuyo arreglo costó 30.499 euros que una aseguradora pagó al dueño del inmueble y que ahora ha reclamado en este juicio al procesado.