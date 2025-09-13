La Fiscalía andaluza destaca el incremento de accidentes laborales en el campo y la construcción en el último año

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Superior de Andalucía ha destacado el aumento de accidentes laborales registrados en la comunidad en el último año, especialmente en el campo y la construcción. Extremo este último que ha vinculado con las condiciones de trabajo en ambos sectores.

La Fiscalía andaluza recuerda en su memoria anual, consultada por Europa Press, el aumento de fallecidos en accidente de trabajo en la comunidad en 2024, cuando se registraron 53 frente a los 51 del año anterior.

Los accidentes mortales en el tajo han aumentado en las provincias de Málaga, Sevilla, Almería, Huelva y Jaén, destacando un incremento significativo en Huelva y Almería. Se mantienen las cifras en Cádiz y Córdoba y desciende de forma evidente en Granada.

Destacan el sector agrícola y de la construcción. En el primero, la Fiscalía vincula el riesgo de accidente a la rotación y precariedad laboral, que se conectan con incumplimientos en formación e información de riesgos. A ello suma el empleo de maquinaria muchas veces obsoleta.

En la construcción, se ha reactivado la actividad aumentando el número de accidentes, fundamentalmente por el uso de maquinaria. Destaca especialmente el Ministerio Público las caídas en altura con resultado de muerte desde cubiertas transitables, en operaciones de mantenimiento y reparación, una tareas que "implican elevados riesgos". Y es que son trabajos de duración corta, con escasa evaluación y planificación donde están implicados materiales frágiles.

La Fiscalía andaluza recuerda que la ley exige un especial esfuerzo de control dado que las diligencias de investigación no acordadas en plazo son nulas de pleno derecho y ha advertido de que la disminución de las comunicaciones remitidas por las Delegaciones territoriales de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo relativas a accidentes graves, muy graves y mortales "incide en la actividad de investigación de la Fiscalía".

Por ello, la Fiscalía ha destacado la importancia de la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio Fiscal y la Consejería para el establecimiento de cauces de comunicación y protocolos de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permitirá profundizar en la coordinación y apoyo técnico entre Fiscalía y Consejería, empresa y trabajo autónomo así como mejorar en la especialización.

Desde el Ministerio Público inciden en que la actividad de investigación del fiscal debe potenciarse, dado que permite que el fiscal especialista determine qué siniestros pueden tener relevancia penal, presentando la oportuna denuncia, solicitando desde este primer momento las diligencias de investigación necesarias, lo cual es de "indudable trascendencia por los plazos de instrucción" que establece la ley.