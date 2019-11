La Fiscalía investiga a una empresa de la que fue administrador Serrano (Vox) por presunto fraude en ayudas públicas

Actualizado 06/11/2019 15:27:11 CET

Primera jornada de sesión plenaria en el Parlamento Andaluz. El diputado de Vox, Francisco Serrano, durante su intervención en el pleno. - María José López - Europa Press - Archivo

Junta aboga por "esperar" a conocer "las resoluciones judiciales", no adelantarse a las mismas y pide "prudencia y cautela"

SEVILLA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha incoado diligencias de investigación que tienen por objeto la posible existencia de un fraude de ayudas públicas obtenidas por una sociedad en la que, con al menos otra persona física, aparecería como socio el presidente del grupo parlamentario Vox Andalucía, Francisco Serrano, y como administrador entre abril de 2016 y octubre de 2017.

Según ha informado el Ministerio Público en un comunicado, la investigación pretende determinar la veracidad de los hechos y la individualización en su caso de posibles responsabilidades.

En el supuesto de aparecer indicios racionales de criminalidad respecto a Francisco Serrano, se remitirían las diligencias a la Fiscalía Superior de Andalucía, atendida su condición de aforado, prosiguiendo la causa respecto de otros responsables no aforados, han asegurado desde la Fiscalía.

Según ha adelantado el diario 'infoLibre', la investigación se centra en la citada empresa que presuntamente, "con un capital inflado por una aportación falsa de maquinaria industrial, recibió una ayuda pública de casi 2,5 millones que no ha devuelto para construir una fábrica que está sin terminar".

Al respecto, señalan en la publicación que durante el periodo en que Serrano fue administrador, la empresa "recibió un préstamo de 2,48 millones de euros del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets --combustible a base de madera--, pero ni la fábrica está terminada, aunque debía estarlo desde mayo de 2018, ni el dinero ha sido devuelto", y ahora se lo reclama Hacienda.

Serrano, por su parte, mantiene su versión de los hechos, a través de su Twitter, en cuyo perfil ha subrayado que tiene "la conciencia muy tranquila. No he visto ni un solo euro del crédito que se solicitó y mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados".

También sobre esta cuestión le han preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de este miércoles del Consejo de Gobierno andaluz, al consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha abogado por "esperar" a conocer "las resoluciones judiciales" y no adelantarse a las mismas, y en esa línea ha pedido "prudencia y cautela".