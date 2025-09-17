La Fiscalía investiga facturas municipales irregulares en Villaviciosa de Córdoba a instancias del propio Ayuntamiento

VILLAVICIOSA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Provincial de Córdoba, a instancias del Ayuntamiento de Villaviciosa de Córdoba, ha abierto una investigación sobre tres facturas, supuestamente irregulares, abonadas por el Consistorio a un establecimiento, por un importe total que no supera los 600 euros y que se refieren a productos de limpieza, pero sin ello haya quedado acreditado por albaranes, que el establecimiento no ha entregado al Ayuntamiento, con lo que las facturas podrían corresponder, en realidad, a otros artículos.

Así lo ha precisado, en declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Villaviciosa, Gema González (PSOE), quien ha explicado que, al detectar, en su día, "que podía haber algo irregular en esas facturas", determinó la apertura de "un procedimiento de investigación reservada" en el Ayuntamiento, que llevó a cabo la secretaria del Consistorio, que ha sido la encargada de realizar "entrevistas" a "personal del Ayuntamiento" y también a "concejales y personal del establecimiento donde se han hecho las compras".

En base a esas declaraciones, "y a las pruebas documentales que se aportan, se concluyó que pudiera haber indicios de irregularidades", de modo que la alcaldesa dio traslado del informe elaborado como resultado de la investigación interna "a la Fiscalía", lo cual ocurrió a finales del pasado agosto, no habiendo tenido noticias "hasta que ayer saltó en prensa" la noticia, avanzada por 'ABC Córdoba' y 'Diario Córdoba', de que la Fiscalía había abierto la mencionada investigación.

González espera que ello lleve a conocer si esas facturas supuestamente irregulares suponen la comisión de algún delito, por lo que el Ayuntamiento se pone "a disposición de la Fiscalía", asegurando la alcaldesa que es "la primera interesada en que esto quede aclarado cuanto antes".

Se trata de conocer si ha sido correcto o no el uso dado a dinero público, precisando la alcaldesa que "aquí estamos hablando de que se han emitido por parte del establecimiento facturas sin acompañar de un detalle, de un albarán, de un ticket de compra", y referidas a productos de limpieza, pero que pudieran ser otro tipo de artículos. "Eso es lo que se ha detectado en la investigación" interna que ordenó abrir la alcaldesa.