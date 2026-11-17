Archivo - Sección Primera de la Audiencia de Granada (Foto de archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha rebajado de 24 a 6 años de prisión su petición de cárcel para el acusado de atropellar hasta en tres ocasiones a tres miembros de una misma familia --dos hombres y una mujer-- tras una discusión en un bar de Iznalloz (Granada) el 24 de septiembre de 2022.

La Fiscalía le acusaba inicialmente de tres delitos de homicidio en grado de tentativa y de un delito de abandono de lugar del accidente, si bien en la última sesión del juicio ha modificado sus conclusiones y ahora le atribuye dos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa por los que reclama tres años de cárcel por cada uno.

Tras la prueba del juicio, que se ha celebrado este lunes y martes en la Audiencia de Granada, las partes han acercado posturas y tanto la acusación particular como la defensa se han adherido a la nueva petición del Ministerio Fiscal, según han precisado a Europa Press fuentes del caso.

La Fiscalía ha retirado además la acusación respecto al presunto atropello de la mujer --que no sufrió lesiones-- y ha retirado el delito de abonando del lugar del accidente. Las partes se han reservado las acciones civiles para abordarlas en otro procedimiento.

El acusado, representado por el letrado Félix Ángel Martín García, declaró el lunes que aquella madrugada se encontró con estas tres personas en el interior de un bar de la localidad, donde se produjo un altercado y él acabó con la nariz partida. Al salir del establecimiento se dirigió al centro de salud para recibir asistencia y fue en ese trayecto cuando se los encontró de nuevo de forma "casual".

Negó ante el tribunal que intentara atropellarles de forma intencionada, sino que comenzaron a destrozarle el coche y él intentó huir de allí. Sostiene asimismo que no se dio a la fuga, puesto que tras el incidente acudió al centro de salud a que le atendieran de las lesiones sufridas. El juicio ha quedado visto para sentencia.