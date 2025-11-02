Fiscalía recurre al Supremo la absolución por legítima defensa del acusado del crimen de Purchil

Archivo - Familiares del hombre apuñalado en Purchil pidieron justicia a las puertas de la Real Chancillería de Granada al inicio del juicio. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

GRANADA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia que absolvió de asesinato al hombre que mató de una puñalada al exmarido de su novia en Purchil (Granada) el día de Navidad de 2020, después de que un jurado popular dictaminara que actuó en legítima defensa.

Concretamente, la Fiscalía ha recurrido la sentencia del TSJA que confirmó la absolución dictada por la Audiencia de Granada tras declarar probado que fue la víctima quien atacó primero con un machete al acusado a las puertas de un domicilio de Purchil y éste tuvo que defenderse para salvar su vida.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía comparte la hipótesis del resto de acusaciones respecto a que la magistrada-presidente afirmó la existencia de legítima defensa "sin someterlo al jurado".

Se refiere concretamente a que en el cuestionario que se da al jurado --el llamado objeto de veredicto-- "no se incluyeron" los hechos que pudieran sustentar esta eximente para que los miembros del jurado se pronunciaran.

Tampoco preguntas sobre la proporcionalidad de la agresión del acusado respecto a la que recibió de la víctima, ni sobre si existió una provocación previa al entender, según recoge la sentencia del TSJA, que "se trata de conceptos jurídicos".

La denegación de estas inclusiones en el objeto del veredicto que se entregó al jurado fue protestada en su momento tanto por el Ministerio Fiscal como por las acusaciones particulares.

Concretamente, la acusación ejercida por el hijo mayor de edad de la víctima, representado por el letrado Solimán Ahmed, opinaba que se había producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en cuanto que el concepto de legítima defensa no ha sido sometido al criterio y valoración del jurado sino que fue la magistrada presidente quien "se extralimitó" al resolver sobre ello.

En la misma línea se pronuncia el fiscal ante el Supremo, para quien estos "defectos" en el objeto del veredicto causan indefensión al haberse "dictado sentencia absolutoria al margen de lo votado y aprobado" por el jurado popular.

Pide por tanto que se anule la sentencia del TSJA que confirmó la absolución del acusado y que se devuelva la causa a la Audiencia Provincial para que se celebre un nuevo juicio.

El acusado declaró durante la vista oral que "no tenía intención de matar" al exmarido de su novia y que le agredió para "defender su vida" puesto que el otro hombre le recibió "a machetazos". Aseguró que se desplazó al domicilio, sobre las seis de la mañana de aquel 25 de diciembre, para devolver a su pareja un monedero con dinero que ella le venía reclamando.

Según su testimonio, desconocía que en ese momento la expareja de su novia se encontrara allí con ella, aunque reconoció que horas antes los dos se habían "intercambiado amenazas" de muerte a través de audios de Whatsapp desde el móvil de ella.