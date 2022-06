Flamenco Festival lleva a Londres una programación marcada por la "apertura" a las nuevas generaciones de artistas

SEVILLA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Flamenco Festival ha presentado este lunes en Sevilla la programación --21 representaciones-- que llevará a Londres donde, del 21 de junio al 2 de julio, se va a celebrar la XVII edición de la cita flamenca, a la que acudirán figuras clave del flamenco contemporáneo en una apertura del Festival a nuevas generaciones de artistas bajo un denominador común: "la ampliación de los horizontes de este arte y el derribo de sus fronteras, cuestionando límites y logrando trascender la tradición".

Miguel Marín, director de Flamenco Festival, ha presentado una programación de doce días de duración, en el Hotel Macià Sevilla Kubb, acompañado por el director del Instituto Cervantes de Londres, Ignacio Peyró; el teniente de alcalde y delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Camas, e Isamay Benavente, directora del Festival de Jerez y Teatro Villamarta, instituciones colaboradoras de la cita, así como por buena parte de las quince compañías programadas, ocho de las cuales presentan por primera vez su trabajo en Londres.

En una nota de prensa, la organización ha detallado que las compañías ofrecerán 21 representaciones en diversos espacios de la capital británica, siendo el Sadler's Wells Theater, teatro de referencia para la danza en Europa, el epicentro del Festival. Se espera que alrededor de 19.500 personas asistan a esta cita flamenca que se ha hecho "indispensable" en el calendario cultural londinense.

En esta presentación, Miguel Marín ha dado a conocer un programa en el que destaca "la presencia de algunos de los artistas más excepcionales del flamenco actual, un flamenco que muestra diversidad de miradas, lenguajes y formas de entender un arte universal". Por una parte, de la mano de grandes representantes como Tomatito, Estrella Morente, María del Mar Moreno, Pastora Galván y Fuensanta 'La Moneta', maestros y figuras consolidadas que luchan por la actualización del lenguaje flamenco y la incorporación de nuevas formas y temas.

Por otra, con la participación de creadores innovadores, dando así cabida también a la vanguardia, la transgresión, la denuncia y la reflexión sobre el presente a través de la mirada de diversas generaciones. "Las citas que podrán vivirse de la mano de Manuel Liñán, Rocío Márquez & Broquio, Ana Morales, Jesús Carmona, Los Voluble y María Pagés son buen reflejo de ello", ha apostillado el director.

Flamenco Festival Londres 2022 supone también la muestra de los resultados de la apuesta del Festival por los procesos creativos. "Gran parte de los artistas vuelven hasta el Sadler's Wells con espectáculos que nacieron precisamente de las residencias artísticas y laboratorios de creación que Flamenco Festival ha impulsado, tanto en Londres como en otros lugares como Torrox, donde se han gestado las creaciones de Rocío Márquez & Bronquio, Ana Morales, Manuel Liñán o Jesús Carmona, entre otros", ha señalado Marín.

Así, la XVII edición de Flamenco Festival en Londres, bajo el lema 'Creando en presente. Transformando el futuro', pone su foco precisamente en ese "futuro del flamenco", mirando desde la creación de hoy al mañana a través de "dos pilares fundamentales que están dibujando un nuevo horizonte en el skyline del flamenco". El primero de ellos, las "nuevas motivaciones creativas" contemporáneas en el flamenco, que suponen un "cambio de paradigma" y asientan las bases de lo que nos depara este arte de la mano de artistas con un peso importante en la escena actual y, por otra, incorporando la visión de la 'Generación Z', a través del cante, el toque y el baile de jóvenes talentos como Ángeles Toledano, Paula Comitre, El Yiyo, Yerai Cortés y Daniel Ramos.

Desafiando los temas tradicionalmente asociados al flamenco, y añadiendo a ellos otros como la aceptación y la diversidad sexual, el condicionamiento de los estereotipos sociales sobre las identidades de género o el envejecimiento y el paso inexorable del tiempo, en Londres se podrá disfrutar de espectáculos de artistas estandarte del flamenco actual. Los distintos espacios del Sadler's Wells, su escenario principal y el Lilian Baylis Studio acogerán entre el 21 de junio y el 2 de julio un compendio de artistas que abanderan la apertura de temas para el flamenco, pero también la fusión de estilos y géneros.

El broche de oro lo pondrá 'Flamenco is not a crime', un espectáculo basado en conversaciones sobre "apropiacionismo cultural, la pureza o no del flamenco, lo flamenco como fiesta o el hedonismo de la electrónica". Temas intercalados con la actualidad musical que, al mismo tiempo, parecen no dejar ver esos otros géneros, aparentemente lejanos en cuanto a espacios temporales, intereses y liturgias, como el Dembow, el Gqom o la multitud de nuevos sonidos y tendencias.

La edición de 2022 resalta el valor del linaje y la genealogía en el flamenco actual, reconociendo los precedentes que han supuesto primeras espadas y sagas como las de Tomatito, uno de los primeros artistas flamencos que vivió la apertura de este arte de la mano de Camarón o Paco de Lucía y que atesora en su gran trayectoria colaboraciones con grandes del jazz como Chick Corea o Michel Camilo; o Estrella Morente.

Además de estas citas, también habrá un espacio audiovisual en Flamenco Festival Londres con la proyección del documental '¡VIVA!' en el Sadler's Wells el 21 de junio a las 18,30 horas, un film que rompe con múltiples encierros y encasillamientos, en el que Ana González y Frederick Bernas cuentan en clave creativa la historia de Manuel Liñán, una auténtica revolución para el concepto del género e identidad en el flamenco.

Por último, Flamenco Festival Londres ha programado en el Studio 5 del Sadler's Wells tres master clases los días 23 y 26 de junio y 2 de julio que serán impartidas por María del Mar Moreno, siendo ésta otra de las citas organizadas bajo la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera), Paula Comitre y El Yiyo, respectivamente.

Solamente en Londres, Flamenco Festival ya ha superado los 297.000 espectadores y las 280 representaciones, a cargo de algunas de esas figuras tan relevantes y jóvenes promesas del flamenco actual, señalándose pues como un evento consolidado en la capital británica y en su temporada teatral, y un espacio para el descubrimiento de los caminos que el flamenco empieza a construir en busca de nuevos horizontes.