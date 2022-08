El flamenco íntimo de Marina Heredia revivirá la pasión de Lorca en el 86 aniversario de su asesinato en Granada

GRANADA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Granada homenajeará el 17 de agosto en Alfacar, en el área metropolitana, a todas las víctimas de la Guerra Civil Española en el 86 aniversario del fusilamiento de Federico García Lorca, con un concierto en que Marina Heredia desplegará su flamenco más íntimo.

Tras los dos años de pandemia, la institución recupera el formato habitual que se estableció en 2015, que incluye entrada libre y gratuita, y que extiende el tributo a todos los asesinados durante el conflicto bélico y la represión posterior.

El homenaje se desarrollará en el Parque Federico García Lorca de Alfacar y comenzará a las 21,00 horas con la ofrenda floral en el monolito dedicado al poeta; después intervendrán las autoridades y un representante de las víctimas, y cerrará el acto la cantaora Marina Heredia con su espectáculo 'Lorca y la pasión', acompañada por Pablo Suárez al piano, Bola a la guitarra, y Paquito González a la percusión.

A la presentación del programa de actos, que ha tenido lugar en el Palacio de los Condes de Gabia este martes, han asistido la vicepresidenta primera de la Diputación de Granada y diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática y alcaldesa de Alfacar, Fátima Gómez, y la propia artista granadina.

También han estado presentes representantes de municipios lorquianos, como el alcalde de Valderrubio, Antonio García, de Fuente Vaqueros, José Manuel Molino, el concejal de Cultura de Alfacar, Antonio Agudo, y la edil de Granada Raquel Ruz, estos días regidora en funciones.

Durante la presentación, Fátima Gómez ha explicado que hablar de este homenaje "es hablar de algo más sentimental que otra cosa, es algo de piel, de sensibilidad, muy ligado al corazón". También ha señalado que el objetivo de la Diputación es seguir poniendo de manifiesto que "ahí no solo está Federico, sino que hay miles de víctimas, que no han tenido la suerte de ser recordadas; son anónimas y no tienen quien se acuerde de ellos, a pesar de que sus familiares pueden intuir que muchos de ellos estén por aquel entorno".

La vicepresidenta ha informado que durante el homenaje tomará la palabra María José Sánchez Suárez, sobrina nieta de Rosario Fregenal Piñar, que fue fusilada el 1 de noviembre de 1936 en Víznar. "Siempre queremos poner en valor historias anónimas de gente que no conocemos, pero que corrieron la misma suerte que Federico", ha apuntado.

Por último, en relación a la actuación, Fátima Gómez ha subrayado que este año el espectáculo "tenía que ser flamenco, porque se celebra el Centenario del Concurso de Cante Jondo de 1922 y quién mejor que Marina Heredia, que lo está dando todo por la geografía española e internacional y que lleva el nombre de Granada por todos los rincones del mundo".

Por su parte, la cantaora granadina ha afirmado que "va a ser un día especial". "Para mí, homenajear a Lorca siempre es difícil y en este día se suma también el homenaje a las víctimas", ha sostenido. Además, ha explicado que el repertorio "es un recorrido por la vida de Lorca, desde las canciones populares hasta algunos poemas que hemos musicalizado a lo largo de nuestra carrera, con muchas cosas del último espectáculo "Lorca y la pasión", que fue estrenado en el Generalife".

También ha precisado que va a ser "un formato íntimo", con piano, guitarra, percusión y voz. "Creo que no hace falta más para esta ocasión; hay que ser directo, elegante, conciso y transparente", ha concluido la artista.