Floristas andaluces prevén "el 50% de ventas del año" en los pueblos por Todos los Santos

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Andaluza de Floristas y Plantas, María Castillo, ha destacado este martes la importancia que tiene para los establecimientos las ventas que se producen por la festividad de Todos los Santos en los pueblos, que pueden llegar a representar "hasta el 50%" de la facturación de todo el año.

Así, en declaraciones a Europa Press, Castillo ha explicado que el porcentaje de facturación en esta festividad "varía mucho" según localidades porque hay pueblos pequeños que "prácticamente facturan la mitad del año, el 50%", mientras que en ciudades más grandes "la forma de vender es distinta todo el año y depende de la capacidad de la tienda, pudiéndose facturar del dos al cinco por ciento%, no más".

No obstante, Castillo ha indicado que Todos los Santos "es una tradición difícil de perder", por lo que las floristerías "no se resienten en esta época". Y en cuanto a las flores o arreglos que más se demandan, ha indicado que "gana lo clásico". Además, ha precisado que hoy en día para esta festividad "el tipo de flor es variado como durante todo el año: el clavel, el gladiolo, el lilio, la rosa o la margarita y no hay ninguna flor por excelencia".

Por último, y cuestionada sobre si la lluvia prevista estos días traerá problema para los encargos, Castillo ha respondido que "no dificultará mucho", porque "la gente sigue encargando flores y sube y va a los cementerios aunque llueva".