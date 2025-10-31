Las floristerías andaluzas esperan un "importante nivel de ventas" para el Día de Todos los Santos

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Comercio de Granada ha previsto un "importante nivel" de ventas para la festividad de Todos los Santos, siendo la mayoría ellas por encargo.

En declaraciones Europa Press, la presidenta de la Federación Provincial de Comercio de Granada, María Castillo, ha considerado que el nivel de venta previsto será "muy parecido al de años anteriores", puesto que "todavía se mantiene la tradición de llevar flores a los cementerios".

En contexto, Castillo ha concretado que la festividad de Todos los Santos supone "un impulso muy necesario", puesto que el mes de noviembre es "muy delicado en ventas". En concreto, las ventas acumuladas de flores entre el día de Todos los Santos y los inmediatamente posteriores se sitúan aproximadamente en un 20% de las ventas anuales.

Asimismo, la presidenta de la Federación Provincial de Granada ha detallado que, a diferencia de años anteriores, se venden "todo tipo de flores", aunque ha matizado que el crisantemo, la flor tradicionalmente más apreciada por esta fechas señaladas, "sigue siendo una de las más vendidas", aunque se han normalizado y generalizado la compra "de todo tipo de flor".