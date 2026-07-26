FOAM denuncia el "abandono institucional" de la soledad de los mayores andaluces

Personas mayores - FUNDACIÓN LA CAIXA

SEVILLA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), con motivo del Día de los Abuelos y de la VI Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores que se celebra este domingo bajo el lema 'Yo no te olvidaré', ha reclamado al Gobierno central y la Junta "que doten presupuestariamente sus respectivos planes contra la soledad no deseada y que actualicen con urgencia el diagnóstico sobre su alcance entre las personas mayores andaluzas".

En un comunicado, ha señalado que en la campaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunció un plan especial contra la soledad no deseada, "que hasta la fecha no se ha concretado en ninguna medida".

Según FOAM, "la inacción no es solo autonómica", ya que el Gobierno de España aprobó el 24 de febrero de 2026 el primer Marco Estratégico Estatal de las Soledades 2026-2030, con cuatro ejes de actuación y una Mesa Interinstitucional de coordinación, pero "sin dotación económica asociada": "Sus cuatro ejes carecen de financiación identificada, de modo que ninguna comunidad autónoma dispone de recursos finalistas para desplegarlos".

"El resultado es una distancia constante entre el discurso y los hechos. La soledad no deseada aparece en los planes, en los acuerdos de gobierno y en los discursos de investidura, pero no en los presupuestos", según FOAM.