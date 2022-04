La FOAM lamenta la "obcecación" de Sanidad al no autorizar ya la cuarta dosis de la vacuna para los mayores

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) ha lamentado este jueves la "obcecación" del Ministerio de Sanidad al no autorizar a la Junta de Andalucía la cuarta dosis de la vacuna a los ancianos de las residencias, una medida "necesaria y urgente" a juicio de la entidad.

En una nota de prensa, la Federación ha defendido que se administre "cuanto antes" esta cuarta dosis en las residencias dado que han transcurrido más de seis meses desde la última y el colectivo "va perdiendo inmunidad". "Desde hace un mes, venimos insistiendo en que para frenar las muertes que la sexta ola está ocasionando es absolutamente necesario y urgente proceder a inocular la cuarta dosis a los residentes", ha señalado FOAM en una nota de prensa.

En ella, la organización ha advertido que la Consejería de Salud de la Junta "respalda" esta medida que "desgraciadamente, no puede aplicar mientras no se lo autorice el Ministerio de Sanidad". "No entendemos la obcecación del Ministerio de Sanidad" con el que "no compartimos su inacción ante lo que está sucediendo ni la mayoría de las medidas adoptadas contra el covid desde el principio de la pandemia", ha subrayado.

La FOAM ha insistido en que la sexta ola "no acaba de abandonar las residencias de mayores de Andalucía". "Es cierto que gracias a las vacunas la letalidad sigue siendo baja, pero 57 fallecidos en doce días son muchos fallecidos y, además, estas cifras no están disminuyendo", han sentenciado, aludiendo a los datos de las dos primeras semanas de abril.