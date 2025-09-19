Fomento defiende su apuesta por el distribuidor norte de Jaén y pide retomar el convenio con el Ayuntamiento

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, durante la comisión parlamentaria. - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

JAÉN 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha defendido su compromiso con el distribuidor norte de Jaén, con consignación en los presupuestos de este año para redactar las fases 2 y 3 que se volverá a incluir en los de 2026, y ha señalado la necesidad de retomar el convenio con el Ayuntamiento para contar con la aportación municipal.

Así lo trasladó la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en la reciente comisión parlamentaria del ramo, según han informado este viernes a Europa Press desde el Gobierno andaluz.

En su intervención, destacó "la firme voluntad de hacer realidad esta infraestructura", si bien matizó que "no puede convertirse en mera declaración de buenas intenciones si no se acompaña desde el municipio".

Al respecto, apuntó que el cambio de gobierno local "interrumpió lo que ya estaba en marcha" y "retrasó" el "necesario" convenio de colaboración. "Paralizó esa aportación municipal y creo que es importante, necesario y urgente retomarlo para beneficio de todos los jiennenses", afirmó Díaz.

La consejera, que rechazó las críticas del PSOE sobre la falta de actuación en los distribuidores de la capita, defendió que están "poniendo mucho empeño en sacar proyectos en la provincia y en la ciudad de Jaén".

En este sentido, recordó la citada partida en los presupuestos de 2025 para redactar las fases 2 y 3 del distribuidor norte, que se va "a mantener" en las cuentas del próximo año. "Hace falta esa colaboración institucional, una colaboración que estaba prevista y hay que sentarse a firmar un convenio. Eso es lo que hay que hacer, porque eso es lo que estaba acordado y lo que teníamos acordado con el Ayuntamiento de Jaén", comentó.

De ahí que la titular de Fomento pidiera "compromisos, reuniones y sacar adelante proyectos con esa lealtad institucional" que debe existir entre la Junta de Andalucía y el Consistorio de la capital jiennense.