Forman a futuros médicos para actuar en paradas cardiorrespiratorias con simulación clínica de alta fidelidad

La Universidad de Granada (UGR) desarrolla, del 26 al 29 de octubre, una nueva edición de la asignatura optativa de Soporte Vital Avanzado (SVA) del Grado en Medicina. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Granada (UGR) desarrolla, del 26 al 29 de octubre, una nueva edición de la asignatura optativa de Soporte Vital Avanzado (SVA) del Grado en Medicina, una propuesta docente que sustituye las clases teóricas tradicionales por la simulación clínica de alta fidelidad. Durante cuatro jornadas, el estudiantado adquiere las competencias para atender a pacientes en situación de parada cardiorrespiratoria (PCR), combinando conocimientos médicos, habilidades técnicas y capacidad de toma de decisiones.

La asignatura, que comenzó a impartirse en 2017, fue pionera en España al ofrecer una formación específica en soporte vital avanzado dentro del Grado en Medicina, según explica su responsable, Antonio Cárdenas Cruz, profesor contratado doctor con vinculación clínica de la UGR y especialista en Medicina Intensiva del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Desde el pasado curso se imparte íntegramente mediante simulación clínica, un modelo que, según Cárdenas, no se había aplicado anteriormente a una asignatura completa en la universidad española.

La formación comienza con talleres sobre control de la vía aérea, circulación, farmacología y arritmias, junto con competencias no técnicas como el trabajo en equipo, la gestión emocional y la respuesta ante situaciones de crisis. Posteriormente, el alumnado participa en simulaciones integradas, donde debe resolver distintos supuestos clínicos aplicando todos los conocimientos adquiridos.

SIMULACIONES EN ESCENARIOS DE DIFÍCIL ACCESO

Una de las novedades de este curso es el taller 'SVA in situ', en el que los estudiantes deberán afrontar situaciones complejas, como atender una parada cardiorrespiratoria en espacios de difícil acceso, entre ellos un baño o unas escaleras.

Los talleres integrados están previstos para este jueves 29 de octubre en el área de simulación clínica, situada en la segunda planta de la Torre A de la Facultad de Medicina de la UGR. Estas actividades permiten formar y evaluar simultáneamente las competencias técnicas y no técnicas del alumnado, en un entorno seguro basado en el realismo, la práctica y la retroalimentación estructurada.

Además, la asignatura se ha consolidado como un espacio de innovación docente e investigación, dando lugar a numerosos trabajos científicos y dos tesis doctorales. Actualmente, dos antiguas alumnas realizan sus trabajos de fin de grado relacionados con esta formación y una doctoranda desarrolla una investigación vinculada a sus resultados.