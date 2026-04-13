El Foro de Alcaldes del PSOE critica que la Junta deja a 74 municipios de Jaén fuera de las ayudas por el temporal

Reunión del Foro de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Jaén - PSOE

JAÉN 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Foro de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE ha denunciado que la Junta de Andalucía ha dejado fuera a 74 municipios de la provincia de Jaén de las ayudas para paliar los daños por el temporal en materia de agricultura.

De esta forma, han mostrado su "indignación y preocupación" ante lo que consideran una "nueva afrenta" de Juanma Moreno, que "afecta a casi un 80 por ciento de los pueblos de la provincia.

El secretario de Organización del PSOE de Jaén, Víctor Torres, que ha asistido a la reunión de este foro, ha puesto el acento en que "ésta es la diferencia entre un Gobierno de España que atiende a todo el territorio y llega con ayudas directas para los agricultores, y una Junta de Andalucía que deja fuera a la inmensa mayoría de la provincia".

Torres ha indicado que la Junta de Andalucía "sólo ha destinado 35 millones de euros para los ayuntamientos de toda Andalucía frente a los 2.000 millones de euros del Gobierno de España", lo que refleja la imagen de "una Junta indolente y absolutamente irresponsable" y que "se ha puesto de perfil para que el Gobierno de España le vuelva a sacar las castañas del fuego".

El responsable socialista indica que los alcaldes van a seguir protestando por "este desprecio y dejación de funciones" de la Junta, si bien ha apuntado que "la mayor y más efectiva protesta" será "en las urnas el próximo 17 de mayo".

Torres ha afirmado que este "maltrato" de la Junta coincide con una semana en la que el Gobierno de España ha abierto el plazo para que los agricultores y agricultoras acepten las ayudas del Ministerio, ayudas de entre 5.000 y 25.000 euros para paliar las pérdidas que han sufrido en sus rentas por el temporal.

"Ayudas que tendrán ingresadas muy pronto en sus cuentas corrientes si cumplen con un sencillo trámite que sólo les llevará unos minutos. Por tanto, el Gobierno de España sí cumple con los agricultores de la provincia de Jaén", ha concluido Torres.