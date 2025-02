Francis Rodríguez anuncia una ronda de contactos con las diputaciones de Jaén, Córdoba y Badajoz por la A-81

GRANADA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha asistido este miércoles al Senado, donde se ha debatido una moción que solicita al Gobierno impulsar la conversión en autovía de la N-432 en los tres tramos actuales, transformándola en la futura A-81, y ha anunciado una ronda de contactos con las diputaciones de Jaén, Córdoba y Badajoz para "sacar adelante, lo antes posible, esta infraestructura".

Esta petición insta a garantizar la financiación necesaria para ejecutar los proyectos, además de pedir que se contrate durante este 2025 la redacción de los tramos Espiel-Córdoba y Córdoba-Pinos Puente. Asimismo, reclama agilizar la resolución ambiental del intervalo Badajoz-Espiel y dar respuesta a las alegaciones presentadas por diversas instituciones y organismos.

En este sentido, Rodríguez ha anunciado una ronda de contactos con las diputaciones de Jaén, Córdoba y Badajoz "para sacar adelante, lo antes posible, esta infraestructura" y ha puesto de manifiesto la trascendencia de este proyecto, "no solo para Granada, sino para todo el desarrollo económico y social de Andalucía, señalando que "la conversión en autovía de la A-81 es una necesidad urgente".

"No estamos hablando solamente de una carretera, sino de un proyecto que transformaría la realidad de muchas zonas de nuestra provincia, potenciando su desarrollo económico, atrayendo nuevas oportunidades, llenando los pueblos de vida y favoreciendo la competitividad de sectores clave como el turismo, la logística o la agricultura. La mejora de esta vía vertebraría Andalucía de una forma más eficiente, uniendo territorios, conectando pueblos y ciudades, y reforzando los vínculos históricos que siempre han existido entre provincias tan importantes como Granada y Córdoba", ha señalado.

EJE ESTRATÉGICO

El presidente de la institución provincial ha destacado, además, la relevancia de esta infraestructura como eje estratégico de conexión internacional. "Con la conversión en autovía, esta carretera se convertiría en una de las principales puertas de entrada desde Portugal hacia Andalucía Oriental. Facilitaría el tránsito de personas y mercancías, creando un corredor que beneficiaría tanto a las economías de los municipios como al tejido empresarial de ambos países".

"También debemos tener en cuenta que Sierra Nevada, como principal estación de esquí para nuestros vecinos portugueses, se vería enormemente beneficiada con esta actuación. Una conexión más rápida y segura permitiría atraer a un mayor número de turistas portugueses, lo que impulsaría el sector turístico de Granada y fomentaría un intercambio cultural y económico más dinámico", ha apostillado.

Por último, Rodríguez ha remarcado la importancia de la colaboración institucional para que este proyecto avance sin más dilaciones, indicando que "es fundamental aunar esfuerzos entre todas las administraciones implicadas".

"Esta no es una cuestión de colores políticos, sino de compromiso con los ciudadanos, con su bienestar y con su futuro. Estamos hablando de una infraestructura que puede mejorar la vida de miles y miles de personas, no solo en Granada, sino en toda Andalucía. Por ello, es imprescindible que trabajemos juntos para garantizar que esta autovía sea una realidad lo antes posible. El desarrollo económico, la cohesión territorial y el bienestar social están en juego, y no podemos permitirnos más retrasos".