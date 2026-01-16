Francis Rodríguez (PP) denuncia "la estafa del Gobierno" a los agricultores de Granada con las canalizaciones de Rules

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, en rueda de prensa con motivo del inicio del año. - PP

GRANADA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Granada, Francis Rodríguez, ha afeado "el engaño y la estafa" del Gobierno de Pedro Sánchez a los agricultores de Granada con las canalizaciones de Rules al pretender que los regantes asuman el cien por cien del coste del desglosado 3, una decisión que considera "injusta e inaceptable".

Francis Rodríguez ha iniciado el año con un encuentro con los medios de comunicación en el que ha lamentado que el Gobierno "siga dando la espalda a los granadinos por su gestión en los asuntos clave para el desarrollo de la provincia".

Especial hincapié ha hecho en relación al último "incumplimiento" con las canalizaciones de Rules y ha opinado que el "Gobierno de Sánchez se está riendo de los agricultores y de los granadinos", recordando que se trata de una obra de competencia estatal.

"El Gobierno no está asumiendo sus competencias y pretende pasarle la factura a quienes llevan décadas esperando agua para regar", ha agregado.

En este sentido, ha cuestionado el cambio de criterio del Ejecutivo: "¿Por qué en el desglosado 9 sí se implantó el sistema de financiación 80-20, con el Estado asumiendo el 80 por ciento del coste, y ahora no? ¿Qué ha cambiado para que Granada vuelva a salir perjudicada?", se ha preguntado.

Rodríguez ha anunciado que el PP llevará mociones a la Diputación de Granada y a los ayuntamientos de la Costa Tropical para exigir al Gobierno "que cumpla con sus obligaciones y deje de dar la espalda a la provincia". Además, ha confirmado que la formación apoyará las movilizaciones que convoquen los regantes.

"Vamos a estar donde siempre hemos estado: defendiendo a Granada frente a un Gobierno que castiga sistemáticamente a la provincia", ha subrayado, señalando su "indignación" al no comprender la negativa a invertir en los proyectos granadinos mientras "nadie del PSOE de Granada se sonroja ante el fallido modelo de financiación de la ministra Montero para con Cataluña".

Asimismo, ha reivindicado el paso dado por la Diputación de Granada, dispuesta a poner sobre la mesa cinco millones de euros para desbloquear la situación.

"Es una muestra de responsabilidad y compromiso, pero siempre exigiendo que el Gobierno asuma el grueso de la responsabilidad económica que le corresponde", ha puntualizado.

OTRO AÑO SIN PRESUPUESTOS

Rodríguez ha enmarcado estas reivindicaciones en lo que considera "otro año perdido para la provincia de Granada", una situación que atribuye a la falta de Presupuestos Generales del Estado.

"Empezamos un nuevo año sin Presupuestos, una situación inaudita que tiene graves consecuencias para el desarrollo, las infraestructuras y las oportunidades de nuestra tierra", ha lamentado.

Entre los ejemplos de este "abandono", ha señalado la falta de apoyo del Gobierno a la A-81, la autovía que uniría Granada con Córdoba. "Una infraestructura sinónimo de desarrollo y vertebración territorial que el Gobierno sigue guardando en un cajón".

También ha puesto el foco en los problemas "casi diarios" del ferrocarril, con cancelaciones, incidencias y un "claro déficit de conexiones". "Granada sigue siendo una provincia castigada en materia ferroviaria, tanto para los granadinos como para quienes nos visitan", ha afirmado.

Además, ha lamentado el "silencio" del PSOE de Granada y del Gobierno de España sobre la línea férrea Guadix-Baza-Lorca.

"Se han negado siquiera a sentarse a hablar de su viabilidad. Es una falta de respeto absoluta a una comarca entera", ha señalado, avanzando que el PP de Granada apoyará las movilizaciones que impulse la Mesa del Tren que ha creado la Diputación.

Asimismo, ha lamentado el silencio del PSOE en torno a las posibles ramificaciones en Granada del caso Ábalos-Koldo y ha trasladado también el apoyo del PP de Granada a los vecinos de Castril, que este viernes se manifestarán para exigir la reapertura de su casa cuartel.

TRANSPARENCIA AGENCIA SALUD PÚBLICA

Frente a este escenario de "opacidad, dejadez e inacción", Rodríguez ha destacado el "gran trabajo" realizado por la Junta de Andalucía para que Granada sea sede de la Agencia de Salud Pública, y ha exigido "seriedad y transparencia" al Gobierno.

"No queremos volver a ser castigados por decisiones oscuras y arbitrarias como ocurrió con la AESIA", ha advertido.

Además, Rodríguez ha asegurado que este 2026 será un año clave para nuestra comunidad autónoma con las elecciones de Andalucía que "el PP de Granada asumirá con el compromiso con los granadinos de seguir apostando por la transformación de Granada y de Andalucía como está encabezando Juanma Moreno, con un proyecto que ha convertido a nuestra tierra en un espejo donde mirarse".

Por último, Rodríguez ha destacado el "trabajo y el compromiso" de los responsables públicos del PP al frente de las distintas instituciones. "Ese es el ADN del Partido Popular: trabajo, seriedad y vocación de servicio público, lejos del sectarismo y la confrontación. Granada necesita gobiernos como éstos que cumplen con hechos", ha concluido.