Francis Rodríguez se presenta a la reelección como presidente del PP de Granada

Francis Rodríguez atiende a los medios junto a Jorge Saavedra. - EUROPA PRESS

GRANADA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Francis Rodríguez ha anunciado este jueves que va a presentarse a la reelección como presidente del PP de Granada en el XVI Congreso Provincial que su partido celebrará el próximo 7 de noviembre y ha avanzado que, de ser elegido, su secretario general será Jorge Saavedra.

Rodríguez --escogido oficialmente presidente provincial en el congreso de marzo de 2021-- ha recordado que llegó en un momento "complicado" y se ha mostrado satisfecho con el trabajo realizado estos años, en los que se ha conseguido "un partido unido", con "buenas candidaturas" que han ganado "todas y cada una de las elecciones". Tanto autonómicas, como europeas, generales y municipales, ostentando él en estos momentos la presidencia de la Diputación.

Esto le ha llevado a opinar que "ahora mismo" el PP es el que "más se asemeja a la población" y puede representar "la mayoría del espectro social que tenemos en nuestra tierra". Respecto al congreso, ha mostrado su deseo de estar cerca de la militancia y favorecer un proceso "abierto a la sociedad" en el que recoger ideas y culminar con una "puesta a punto idónea" antes de las elecciones municipales.

Preguntado sobre la posibilidad de que haya más candidatos, ha recordado que este es un "proceso totalmente abierto" en el que "solo hay que reunir el número de avales", aunque se muestra partidario de buscar un "entendimiento" para evitar ir a "a dos listas" en una provincia como Granada, lo que a su juicio "no sería bueno para el interés general del partido".

De cara a las municipales, ha apostado por "volcarse" en los municipios en los que el PP está en la oposición, haciendo "los mejores programas" y situando "a los mejores candidatos", al tiempo que ha recordado que este partido es el que más cargos públicos tiene de la provincia, lo cual conlleva "capacidad y experiencia" en la gestión.

"Nosotros vamos a echar el resto y tenemos muy claro que el Partido Popular tiene personas centradas en sus pueblos", ha incidido, al tiempo que ha situado a Juanma Moreno en la Junta de Andalucía y al líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, como "avales" en un contexto nacional que "marca tendencia" y donde el Gobierno "no está en su mejor momento por razones obvias".

"Está sufriendo mucha crítica prácticamente a diario y creo que si el presidente del Gobierno no convoca elecciones pronto, el clima electoral no es muy favorable para el Partido Socialista en la provincia", ha augurado.