Francisco Reyes defiende que hay que dar facilidades para que la gente se quede a vivir en el mundo rural

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha participado este martes junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en la presentación de la Cátedra del Reto Demográfico, impulsada por el Foro Next que preside el periodista Manuel Campo Vidal, un acto en el que ha defendido que "hay que dar facilidades para que la gente que quiera se quede a vivir en el mundo rural".

El responsable de la institución provincial, que ha felicitado a los impulsores de esta cátedra que pretende dar visibilidad al mundo rural y luchar contra la despoblación, ha señalado que "sobre este tema se ha estudiado y teorizado mucho, pero ya es la hora de adoptar medidas legislativas, fiscales y sobre todo aprobar recursos económicos para el medio rural, que necesita ya estas oportunidades", según ha informado la Diputación en una nota.

En su opinión, "no podemos esperar más porque en muchos pueblos y ciudades están descendiendo sus habitantes a pasos agigantados", algo que en la provincia "todavía no ha sucedido con esa gravedad gracias al olivar, que está ayudando a mantener la población en el territorio, pero aún así también está bajando el número de vecinos en muchos municipios". "No queremos obligar a nadie a que viva en el mundo rural, pero sí queremos que el que quiera hacerlo tenga oportunidades", ha enfatizado.

En su intervención en este foro, a partir del que además de la cátedra también se ha creado un grupo de periodistas rurales con el objetivo de situar la despoblación rural como uno de los temas de debate en la opinión pública, Reyes ha reflexionado sobre las causas que han originado este fenómeno, sobre todo después de que "hace apenas diez años creíamos que se había frenado esta despoblación".

Al respecto, ha asegurado que "ahora tenemos mejores infraestructuras y servicios, pero hay otros elementos que han influido, como la pirámide poblacional, cada vez más envejecida, y sobre todo la última reforma laboral". Sobre esta medida, Reyes ha apuntado que "antes, la gente que estudiaba se marchaba de los pueblos, pero los que se quedaban creaban su propia familia y tenían hijos, pero hoy, con los sueldos que se pagan, no hay forma de tener descendencia, los hijos son un artículo de lujo y no se pueden montar proyectos familiares aunque se quiera".

Por todo ello, se ha mostrado convencido de la necesidad de emprender "una estrategia global contra el reto demográfico, en la que tienen que estar todas las administraciones, partiendo de Europa, el Gobierno central, el autonómico y el local, también las diputaciones".

A su juicio, es necesario que se dispongan "recursos finalistas, definidos desde Bruselas, que no dependan del Gobierno de cada país", en referencia a que "en estos últimos años ha habido actitudes que no han ido en esa línea, como cuando el anterior Gobierno dejó fuera a las diputaciones de las gestión de los Fondos Feder, con los que por ejemplo habían llegado a la provincia de Jaén 47 millones de euros dirigidos a pequeños y medianos municipios, y en el nuevo marco se destinaron solo a las localidades de más de 20.000 habitantes, donde hay más población".

A pesar de todo, el presidente de la Diputación se ha mostrado esperanzado en el futuro, toda vez que el actual Gobierno central "ha comenzado a adoptar medidas, como la aprobación de una convocatoria de ayudas, dotada con 80 millones de euros para luchar contra la despoblación, dirigida específicamente a los municipios pequeños y a la que también podrán optar las diputaciones".

Así, para Reyes se trata de la línea a seguir porque "aunque tiene muchas cosas positivas, como la calidad de vida, el medio ambiente, la salud, la seguridad, el mundo rural es complicado, sus municipios tienen más dificultades, y más sin son de montaña".

"No podemos esperar a repoblar, eso siempre es más caro que mantener la población en el territorio", ha subrayado el presidente de la Diputación, que ha concluido asegurando que pese a ello "hay mucha gente que quiere seguir viviendo ahí, por eso hay que tomar medidas ya, no a medio y largo plazo".