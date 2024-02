Francisco Reyes (PSOE): "La autonomía trajo la etapa de mayor prosperidad y Moreno, la de mayor retroceso en democracia"

JAÉN, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, ha afirmado que la autonomía "ha traído la etapa de mayor prosperidad de la historia de Andalucía", al tiempo que ha advertido que el Gobierno de Juanma Moreno "ha traído en estos cinco años la etapa de mayor retroceso de la historia democrática".

"Si alguien está poniendo en peligro el sueño de esa Andalucía próspera, igualitaria y cohesionada, ése es Moreno, que ha paralizado la gestión de la Junta y encima se ha embarcado en una operación de desmantelamiento de los servicios públicos, especialmente de nuestra sanidad", ha asegurado en una nota de prensa de la formación socialista.

Asimismo, Reyes ha lamentado "profundamente" que Andalucía "haya perdido el pulso" en estos cinco años del PP y que su desarrollo autonómico "haya entrado en riesgo" con un presidente de la Junta que "no despliega sus competencias, que está dilapidando las conquistas de 40 años y que está vulnerando aspectos clave de nuestrO Estatuto de Autonomía".

En este sentido, el secretario general de los socialistas jiennenses ha animado a la sociedad andaluza "a rebelarse" frente a este modelo de desigualdad "que quiere imponer el PP en Andalucía. Las políticas de Moreno se están traduciendo en pérdida de derechos para la ciudadanía y en un estancamiento gravísimo de la gestión de la Junta", ha advertido.

"El PP ha llevado a Andalucía al furgón de cola de España en materia de PIB per cápita, empleo y empleo juvenil, mientras que la ha situado líder en pobreza", así como "en recortes en sanidad y educación", ha añadido. Además, Reyes ha criticado a la Junta por "no cumplir ni siquiera con sus propios presupuestos", lo que, "sin lugar a dudas, lastra el progreso de la comunidad", ya que "se ha dejado 3.000 millones de euros sin gastar en inversiones de 2023".

En el caso de la provincia de Jaén, ha apuntado el dirigente socialista, "han sido 300 millones de euros sin ejecutar el año pasado, cifra que se eleva notablemente si se suman los ejercicios anteriores". En este tiempo "no han invertido ni 40 millones anuales. Sólo han ejecutado el 17% de lo que prometieron y anunciaron a bombo y platillo", ha reprochado.

"Esto se traduce en el lustro más triste de la historia para la provincia de Jaén, cinco largos años donde la Junta no ha construido ni un solo kilómetro de autovía, no ha comenzado la Ciudad Sanitaria, no ha parado de dar vueltas con la Ciudad de la Justicia, no ha puesto en marcha el Tranvía, no ha ejecutado los distribuidores de la capital, ni ha avanzado en el Puerto Seco de Linares o en las áreas logísticas de Andújar y Bailén, ni ha ejecutado una sola obra de abastecimiento, ni ha impulsado planes de empleo, ni tiene programas de reindustrialización, ni nada de nada", ha concluido.