Frente Amplio apuesta por la "garantía de agua potable" en la comarca cordobesa de Los Pedroches

Sebastián Pérez (2º izda.), junto a otros responsables de IU en Los Pedroches, ante el embalse de La Colada. - FRENTE AMPIO

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por Córdoba, Sebastián Pérez, ha situado este viernes "la garantía de agua potable y la lucha contra la contaminación" entre las "prioridades" de su proyecto para la comarca de Los Pedroches, en el Norte de la provincia.

Según ha informado Frente Amplio en una nota, durante una comparecencia en Pozoblanco (Córdoba), junto a la concejala del grupo municipal de IU, Natalia León, el cabeza de lista de Frente Amplio ha defendido un plan de inversiones que "permita resolver los problemas que afectan al norte de la provincia y evitar que la población vuelva a sufrir una crisis de abastecimiento como la vivida durante más de un año".

Pérez ha planteado tres líneas de actuación: inversiones para atajar la contaminación y los vertidos, una potabilizadora de última generación, que "garantice agua de calidad, y el estudio de posibles conexiones con las cuencas del Guadiana y del Guadalquivir para reforzar el abastecimiento".

El candidato ha advertido que "la contaminación sigue aumentando y de que el riesgo de que se repita una situación como la que dejó a 80.000 personas sin agua potable hace un año es cada vez mayor. Hemos estado un año sin agua potable" y es posible que "con una nueva sequía pueda pasar" de nuevo "mientras tenemos el embalse de La Colada lleno de agua".

Junto a esta prioridad, Pérez ha reclamado inversiones para mejorar las comunicaciones de la comarca, con más paradas del AVE en Los Pedroches, actuaciones en las carreteras N-432 y N-502 y la recuperación de la línea ferroviaria Córdoba-Almorchón. También ha defendido el refuerzo de la sanidad, la educación y la dependencia, ante las dificultades que atraviesan estos servicios públicos en los municipios de la zona.

En materia económica, ha apostado por impulsar una "industria transformadora, que permita que la riqueza generada por la producción cordobesa se quede en el territorio. La provincia de Córdoba es la provincia con más denominaciones de origen y, a su vez, una provincia que se empobrece. Necesitamos una industria transformadora, una industria paralela y para eso hace falta inversión por parte del Estado", ha afirmado.

El candidato ha vinculado estas medidas a la necesidad de frenar la pérdida de población, "con políticas de vivienda pública, rehabilitación y empleo de calidad que permitan a los jóvenes quedarse en sus pueblos". En este sentido, ha aludido al denominado "efecto Córdoba", que refleja la salida de jóvenes de la provincia ante la falta de oportunidades.

Ante ello, su compromiso "es poder llevar los problemas de nuestra tierra a Madrid. Ya está bien de que en Madrid no sepan lo que ocurre en Los Pedroches ni en la provincia de Córdoba", ha afirmado Pérez, quien ha reivindicado su vinculación con Hinojosa del Duque (Córdoba) y su trayectoria de trabajo en la comarca.

Por su parte, Natalia León ha señalado que las próximas elecciones deben servir para "defender los servicios públicos, el derecho a la vivienda y un modelo económico que tenga en cuenta las necesidades de Los Pedroches". La concejala ha destacado la importancia de "proteger la agricultura y la ganadería, garantizar el agua potable, mejorar las comunicaciones y el transporte público y asegurar servicios bancarios en los municipios pequeños", y también ha reclamado "apoyo al comercio de proximidad y a los productores locales".