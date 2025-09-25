La Frontera abre en octubre la décima edición de Los Especiales del Falla, que programa cinco conciertos en Granada

GRANADA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Granada se prepara para acoger la décima edición de Los Especiales del Falla, una cita ya imprescindible en el Auditorio Manuel de Falla que reúne a algunas de las voces y bandas más reconocidas de la música española. La programación comienza el próximo 25 de octubre con La Frontera, banda imprescindible del rock español con más de cuatro décadas de trayectoria, que creó himnos como 'El límite' o 'Duelo al sol'.

Este ciclo llega en un momento en el que la ciudad ha sido reconocida por SeatPick, principal buscador de entradas para fans de Europa y América, que ha situado recientemente a Granada en el top 3 de las ciudades españolas con mejor oferta de música en vivo, por detrás de Madrid y Barcelona, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

En palabras del concejal de Cultura y Turismo de Granada, Juan Ramón Ferreira, durante la presentación de Los Especiales del Falla, la ciudad "vive la música los 365 días del año" con grandes eventos como la Bienal de Flamenco o el Zaidín Rock, entre otros.

"Ahora, con Los Especiales del Falla, reafirmamos nuestro compromiso cultural y nuestro camino hacia la Capital Europea de la Cultura 2031". La décima edición contará con un recorrido artístico de primer nivel. El ciclo arrancará el 25 de octubre con La Frontera (28 euros).

El 29 de noviembre llegará La Cabra Mecánica (28 euros), formación liderada por Lichis que marcó a toda una generación con canciones como 'La lista de la compra' o 'Felicidad' y que regresa con la frescura intacta. El 17 de enero será el turno de Amparo Sánchez (20,20 euros), líder de Amparanoia y pionera en la fusión mestiza, que presentará 'Ritual sonoro', un espectáculo que conecta lo íntimo y lo popular.

El 7 de marzo subirá a escena Kiko Veneno (39,20 euros), figura clave en la renovación del flamenco y el pop español, con la vigencia creativa de trabajos aclamados como 'Sombrero roto' o 'Hambre'.

Finalmente, el ciclo se cerrará el 9 de mayo con Anni B Sweet (20,20 euros), una de las artistas más internacionales del indie-pop nacional, que ha consolidado un luminoso rumbo en castellano con Universo por Estrenar. La décima edición de Los Especiales del Falla llega también tras un verano en el que Granada volvió a ser escaparate internacional gracias a la 74ª edición del Festival Internacional de Música y Danza, "reafirmando que la ciudad es música durante los doce meses del año".

El Ayuntamiento ha señalado que este ciclo suma un nuevo impulso al camino de Granada hacia la Capital Europea de la Cultura 2031, con la creación, la diversidad y la excelencia artística como señas de identidad, y ha destacado y agradecido el trabajo de Gegsa, la empresa pública municipal encargada de la gestión y organización de eventos, así como la colaboración del Auditorio Manuel de Falla y Emasagra, cuya labor hace posible que este ciclo alcance ya su décima edición.