Frustrado el intento de okupación de una vivienda en el centro de Íllora (Granada)

Puerta de la casa de la vivienda cuya okupación ha sido frustrada este lunes por Policía Local de Íllora y Guardia Civil. - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

ÍLLORA (GRANADA), 21 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Íllora (Granada) y la Guardia Civil han logrado frustrar el intento de okupación de una vivienda en el centro de esta localidad este lunes tras el aviso de alarma de varios vecinos del entorno de la morada.

Así lo ha informado el cuerpo municipal de seguridad, que destaca la inmediatez del anuncio de la usurpación del que dieron cuenta los vecinos. Estos alertaron de que los presuntos okupas habían accedido al interior de un vivienda en el centro de la población de Íllora, por lo que una patrulla de Policía Local se ha desplazado al lugar apenas unos minutos después.

Los agentes municipales han identificado a las personas que habían accedido a la casa tras forzar la puerta de madera de la misma y a los pocos minutos se ha personado en apoyo una patrulla de Guardia Civil, de forma que los cuerpos de seguridad han logrado frustrar el intento de usurpación de la vivienda, e identificando a los presuntos autores.

"Ante la alarma social entre los vecinos del barrio donde se han producido los hechos, desde la Policía Local queremos transmitir tranquilidad, ya que se ha restablecido la situación", informa el cuerpo municipal, a la vez que agradece su colaboración por informar, "ya que gracias a los vecinos por su alerta se ha logrado evitar la okupación de la casa".

Se da la circunstancia de que en este mismo municipio de Íllora, el pasado 25 de agosto, también se logró la recuperación de una casa okupada, en este caso gracias a la labor de mediación de la Policía Local y del Ayuntamiento de Íllora. Se trataba de un inmueble que llevaba usurpado desde el mes de mayo del presente año.

E, incluso, en el mes de julio, también Policía Local y Ayuntamiento lograron, a través de la mediación de los agentes y de la alcaldesa pedánea de Alomartes, evitar la ocupación de cuatro viviendas en ese núcleo de población.

En todos los casos, desde el cuerpo de seguridad municipal de la Policía Local han señalado como "imprescindible" la colaboración de los vecinos de las calles y casas aledañas.