Fuensanta (Jaén) mantiene cortes de agua nocturnos y espera el permiso de Salud para incorporar nuevos pozos a la red

El Ayuntamiento de Fuensanta de Martos (Jaén) espera el visto bueno de la Delegación Territorial de Salud y Consumo para incorporar el agua de dos pozos municipales al abastecimiento de la población, que sufre cortes nocturnos debido a que los tres manantiales de los que se surte habitualmente están bajo mínimos como consecuencia de la sequía.

El alcalde de la localidad, Antonio Navas, ha explicado a Europa Press que las restricciones se mantienen desde principios de julio, de modo que entre las 22,00 y las 8,00 horas no sale agua del grifo. No obstante, en las últimas semanas "se llegaba a cortar a las siete o las ocho de la tarde", pero no como corte programado de los depósitos, sino porque "los manantiales no daban abasto" para el consumo que había.

"Ahora los manantiales están abasteciendo bien a lo que son los depósitos y vamos a mantener el mismo corte que teníamos en julio y de agosto, los mismos horarios, por lo menos hasta mediados de septiembre", ha comentado. Ha añadido que, "seguramente, para final de septiembre, si todo sigue bien y no hay ningún problema, se quiten" estas restricciones.

Mientras tanto, el Consistorio ha venido trabajando en la búsqueda de otras posibles captaciones que permitan mejorar la situación. Se han analizado ya "dos manantiales más" propiedad del Ayuntamiento y que están "reconocidos" con el resultado de que, clorando sus aguas, "son buenas para el consumo humano".

"Hicimos los análisis a principios-mediados del mes de agosto y se los mandamos a Salud, pero por la época en la que estamos están bajo mínimos. Estamos llamando a diario para que nos digan si podemos ya conectar o no conectar (con la red de abastecimiento local), para hacer la obra de adecuación, que eso lo haríamos pronto, y poder enganchar esos dos pozos para tener más suministro, ha explicado Navas.

Al respecto, ha detallado que, pese a que el municipio dispone de diversos manantiales, este tipo de actuaciones se deben hacer "con garantía". Así, hay que analizar el agua, porque "no toda la que sale es viable para consumo humano", y contar con el permiso de la autoridad competente, en este caso Salud.

Ha precisado, en todo caso, que la incorporación de nuevos pozos es una medida provisional, puesto que la solución definitiva pasa por el enganche al sistema Víboras-Quiebrajano. "El proyecto sigue sin licitarse por parte de la Junta de Andalucía y pedimos que se haga lo antes posible", ha manifestado.

Con ello, según ha agregado, se podría mejorar una situación, que no es nueva en Fuensanta, donde ha habido cortes más o menos puntuales en otros años de sequía, pero no como ahora. Cuenta con 3.100 habitantes, una población que no se incrementa en verano, por lo que el consumo de agua se mantiene más o menos estable para esta época del año.

Desde el Ayuntamiento también se revisó la red para evitar posibles fugas y "todo está correcto", de modo que "lo único es que los manantiales, por desgracia, no generan el agua que tenían". Por eso, se reclama la conexión con el sistema Víboras-Quiebrajano, una obra que fue declarada de interés general de la comunidad en 2020.

Junto a Fuensanta de Martos, la falta de precipitaciones y las elevadas temperaturas también han tenido efecto en Larva. Con una población que no llega al medio millar de habitantes, en este municipio de Sierra Mágina han tenido que recurrir a los restricciones nocturnas, ya que los dos pozos de los que se abastece también estaban bajo mínimos.

Así, el pasado 14 de julio se estableció el corte en el suministro desde las 23,00 a las 7,00 horas, que se mantiene "por prevención, aunque la cosa va bastante mejor", según han indicado desde el Ayuntamiento de esta localidad.