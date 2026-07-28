Fuente Palmera de Boda presenta en Fundación Gala el cartel de su XIX edición, que empieza el 1 de octubre

Autoridades en la presentación del cartel de Fuente Palmera de Boda. - FUENTE PALMERA DE BODA

CÓRDOBA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fuente Palmera de Boda ha presentado este martes en la Fundación Antonio Gala de la capital Córdoba el cartel de su XIX edición, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el entorno de la Plaza Real y el Centro Comercial Abierto de Fuente Palmera (Córdoba).

Tal y como ha indicado la organización de la cita, la obra ha sido realizada por la pintora artística y muralista cordobesa Eva Vega y refleja la propuesta sobre la que trabaja Fuente Palmera de Boda este año: 'El arte de crear Córdoba', un concepto que une moda, joya, artesanía, diseño y territorio para poner en valor la capacidad creativa de la provincia y el trabajo de sus firmas, talleres, joyerías, diseñadores, comercios y profesionales.

El director de la Fundación Antonio Gala, José María Gala, ha dado la bienvenida al acto agradeciendo que la organización haya escogido la fundación como escenario para descubrir la imagen de esta nueva edición, destacando que la celebración de este tipo de encuentros permite dar a conocer la labor que desarrolla la entidad y acercarla a nuevos públicos.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial de la Colonia de Fuente Palmera, Manuel Jesús Adame, ha reafirmado que, al volver la vista a sus inicios, Fuente Palmera de Boda fue "una apuesta que mereció la pena", al haberse convertido, diecinueve ediciones después, "en un referente y en una carta de presentación y de valor para las empresas que forman parte del proyecto".

Adame ha destacado la incorporación del sector joyero a esta nueva edición y ha agradecido a la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy su decisión de caminar junto a Fuente Palmera de Boda. Asimismo, ha reconocido el respaldo que el Ayuntamiento de Fuente Palmera, la Diputación de Córdoba, Iprodeco y la Junta de Andalucía prestan a un proyecto construido desde la colaboración pública y privada.

"El principal valor de Fuente Palmera de Boda son las personas: quienes crecen, trabajan y arriesgan para sacar adelante sus empresas y sus proyectos", ha señalado el presidente de la Asociación Empresarial, entidad organizadora del evento.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha explicado que la presencia del sector joyero representa una apuesta firme por Fuente Palmera de Boda y por el proyecto CórdobaDModa. "Fuente Palmera de Boda es un magnífico ejemplo de cómo la profesionalidad, la especialización y el trabajo conjunto pueden convertir un evento en un referente", ha afirmado García-Escribano.

Por otro lado, la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, ha puesto en valor el lema elegido para esta edición, al considerar que refleja lo que representa Fuente Palmera de Boda, "la unión de moda, diseño, artesanía y territorio para proyectar al exterior una imagen de calidad y excelencia".

Gálvez ha destacado también la capacidad del evento y del tejido empresarial de Fuente Palmera para evolucionar y responder a las nuevas necesidades del sector. "Fuente Palmera ha demostrado que sabe adaptarse a los cambios sin perder su identidad, y estoy convencida de que esta edición volverá a ser un éxito", ha manifestado.

El vicepresidente tercero de la Diputación y presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha resaltado la capacidad del conocido como 'Pueblo de las Novias' para transformar "el conocimiento artesanal, la empresa familiar y el talento local en industria, comercio, empleo, formación y proyección internacional".

Romero ha situado a Fuente Palmera como "capital del talento nupcial y de la moda de novia", un lugar en el que el diseño cordobés se convierte en empleo, experiencia y proyección exterior.

En representación del Ayuntamiento de Fuente Palmera, el tercer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Quique González, ha destacado que se presenta "una nueva edición de un proyecto que nació como feria y que se ha convertido en una auténtica marca que identifica a un pueblo y a un sector económico".

"Fuente Palmera de Boda es uno de esos proyectos que trascienden el propio evento. Durante cuatro días convierte a nuestro municipio en un gran escaparate, pero durante todo el año impulsa nuestra economía, fortalece nuestra marca y proyecta el nombre de Fuente Palmera mucho más allá de nuestro término", ha explicado González. Además, ha incidido en las posibilidades que abre la unión de dos sectores especialmente representativos de la provincia. "Fuente Palmera es hoy un referente de la moda nupcial y Córdoba lo es de la joyería. Si hablamos de talento, Córdoba tiene mucho que decir", ha señalado.

EL CARTEL

Tras las intervenciones, se ha procedido a descubrir el cartel anunciador de la XIX edición. Su autora, Eva Vega, ha explicado la idea y el proceso creativo de una obra que traslada al lenguaje artístico la propuesta de Fuente Palmera de Boda para 2026, estableciendo una conexión entre la moda nupcial y la joyería cordobesa.

El cartel representa el concepto *'El arte de crear Córdoba', poniendo el foco en la capacidad de la provincia para convertir el oficio en belleza, la tradición en futuro y el producto local en una propuesta contemporánea con identidad propia. La presentación ha reunido a representantes institucionales, empresariales y del ámbito cultural.

Además también ha asistido EL delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, Diego Copé, junto a otros representantes institucionales, empresariales y de entidades vinculadas al desarrollo económico, la moda y la artesanía de la provincia.

La XIX edición de Fuente Palmera de Boda se celebrará del 1 al 4 de octubre de 2026. Entonces, el entorno de la Plaza Real y el Centro Comercial Abierto volverá a transformarse en un gran espacio dedicado a la moda nupcial, la ceremonia, los eventos y todos los productos y servicios vinculados a las celebraciones.