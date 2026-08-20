Fuente-Tójar (Córdoba) pide a la Junta información sobre la declaración BIC del Cerro de las Cabezas tras un año

Mari Fe Muñoz (centro) en el yacimiento del Cerro de las Cabezas de Fuente-Tójar. - AYUNTAMIENTO DE FUENTE-TÓJAR

FUENTE-TÓJAR (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuente-Tójar (Córdoba) ha remitido un escrito a la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba solicitando información sobre el estado del expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento arqueológico del Cerro de las Cabezas, pues la espera desde hace "más de un año".

Según ha informado el Consistorio tojeño en una nota, lograr la declaración BIC para este yacimiento es una iniciativa que el gobierno municipal considera "prioritaria para garantizar la protección, conservación y puesta en valor de uno de los principales enclaves patrimoniales" del municipio.

Por eso ha cursado ahora esta petición da "continuidad a las gestiones impulsadas" por el Ayuntamiento "en mayo de 2025", cuando solicitó a la Administración autonómica apoyo económico para sufragar la elaboración de la memoria técnica necesaria para la incoación del correspondiente expediente.

El objetivo municipal es "culminar un procedimiento, cuyos antecedentes se remontan al año 2001, y conseguir así "la inclusión específica del Cerro de las Cabezas como Zona Arqueológica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz".

Según ha señalado el Ayuntamiento, "la Delegación Territorial confirmó oficialmente la recepción de la documentación en junio de 2025. Sin embargo, transcurrido más de un año desde entonces", el Consistorio no ha recibido "comunicación acerca de la valoración favorable o desfavorable de la solicitud, ni información que permita conocer la situación administrativa en la que se encuentra actualmente el procedimiento".

Por este motivo, en el nuevo escrito reclama "una respuesta que permita al Ayuntamiento conocer los pasos que deben darse para continuar avanzando en la tramitación", explicando la alcaldesa de Fuente-Tójar, Mari Fe Muñoz, que, "además de una joya patrimonial e histórica de primer orden para Fuente-Tójar, el Cerro de las Cabezas también es un recurso con un enorme potencial turístico, cultural y socioeconómico para nuestro pueblo".

En este sentido, ha considerado necesario que "la Junta de Andalucía nos informe con claridad sobre la situación del expediente después de más de un año sin recibir respuesta, porque queremos seguir avanzando y dando todos los pasos que sean necesarios para conseguir una protección acorde con la importancia de este enclave".

Muñoz ha incidido, además, en que la declaración como BIC supondría "un importante respaldo a muchos años de trabajo en defensa de nuestro patrimonio arqueológico y abriría nueas posibilidades para continuar investigando, protegiendo y difundiendo un yacimiento estrechamente ligado a la historia de Fuente-Tójar".