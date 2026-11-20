El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el encendido de la iluminación navideña de Puente Genil. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, se ha desplazado este viernes hasta el municipio de Puente Genil para asistir al encendido de la iluminación navideña, donde ha destacado su importancia "como uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia y un importante motor de dinamización económica para toda la Campiña Sur".

Así lo ha expresado el máximo representante provincial, quien ha añadido que "el Ayuntamiento de Puente Genil ha conseguido, por méritos propios, poner a este municipio en el mapa de los grandes referentes donde dan comienzo la Navidad española". Lo que demuestra "la capacidad del municipio para transformar esta celebración en una auténtica seña de identidad".

El máximo representante de la institución provincial, que ha felicitado al alcalde de la localidad, Sergio Velasco, ha puesto de relieve la magnitud de una programación que "contempla cerca de dos millones de puntos de luz LED y más de una veintena de actividades, una propuesta que cada año atrae a miles de visitantes y contribuye a reforzar la proyección turística de Puente Genil".

En este sentido, Fuentes, que se ha mostrado orgulloso de que un municipio de nuestra provincia tenga esta capacidad de convocatoria y proyección, ha destacado "el papel que desempeñan las iniciativas vinculadas a la Navidad en la promoción de los municipios cordobeses".

Asimismo, ha resaltado que esta celebración "trasciende el ámbito festivo y representa una oportunidad para el desarrollo económico local ya que detrás de una Navidad de esta dimensión hay mucho trabajo y, sobre todo, una magnífica gestión". Fuentes ha incidido en que el Ayuntamiento "ha sabido entender que la Navidad también es una oportunidad para la ciudad".

Del mismo modo, ha resaltado también "la repercusión que la llegada de visitantes tiene sobre sectores como la hostelería y el comercio, contribuyendo a generar actividad económica y a dar a conocer los atractivos del municipio".

Durante su intervención, Salvador Fuentes también ha reconocido el trabajo de la empresa Ximenez, nacida en Puente Genil y convertida en un referente internacional de la iluminación artística, con presencia en más de 50 países y proyectos desarrollados en ciudades como Nueva York, Londres o Dubái.

El presidente provincial ha destacado que esta compañía constituye "un orgullo para Córdoba y para Andalucía ya que ha sabido convertirse en un referente internacional de la iluminación artística, al representar un ejemplo de iniciativa empresarial, capacidad de crecimiento y proyección internacional desde el territorio".

Fuentes ha recordado los orígenes de esta firma, que se remontan a 1945, cuando Francisco Jiménez Carmona, propietario de una pequeña tienda de electrodomésticos, decidió fabricar una estrella de madera, colocarle unas bombillas y exhibirla en el escaparate de su establecimiento.

"Aquella estrella despertó la curiosidad de los vecinos que acudían cada tarde a contemplarla y propició que, al año siguiente, el Ayuntamiento le encargara la iluminación de la calle principal, dando comienzo a una trayectoria empresarial que ha llevado el nombre de Puente Genil a numerosos rincones del mundo", ha recordado Fuentes.

TALENTO EMPRESARIAL

"Ximenez es un ejemplo del talento empresarial que tenemos en Andalucía y una razón más para sentirnos orgullosos de Puente Genil", ha remarcado el presidente de la Diputación, quien, además, ha aprovechado este encendido navideño para reflexionar y trasladar "un mensaje de unidad, diálogo y convivencia, reivindicando la necesidad de reforzar los valores que unen a la sociedad frente a los momentos de incertidumbre y confrontación".

En este sentido, ha utilizado la iluminación navideña como símbolo de la importancia del esfuerzo colectivo, señalando que "en Puente Genil se encienden millones de luces, pero ninguna tiene sentido por sí sola. Es cuando todas se unen cuando consiguen iluminar una ciudad entera".

El presidente ha defendido que "esta imagen representa también el camino que debe seguir la sociedad, basada en la capacidad de escuchar, respetar las diferencias y trabajar conjuntamente por objetivos compartidos". "No tenemos que pensar todos igual, pero sí debemos ser capaces de escucharnos y trabajar juntos", ha concluido.