Archivo - Salvador Fuentes muestra la propuesta de transporte energético para Córdoba en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba y cabeza de lista del Partido Popular (PP) al Senado por la provincia para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Salvador Fuentes, ha calificado este viernes como una "falta de respeto y un insulto a la inteligencia" la decisión del Gobierno central, gobernado por el socialista Pedro Sánchez, de aprobar el incremento de la capacidad energética para la provincia en un Consejo de Ministros extraordinario a las puertas de las elecciones generales, algo que no había hecho en "tres años".

En declaraciones difundidas a los medios, Fuentes ha criticado los cambios de criterio del Ejecutivo central en esta materia, asegurando que "nos han dicho una cosa, nos han dicho la contraria" a pesar de la "urgencia" de dotar de mayor capacidad energética tanto a la zona norte como al centro de la provincia.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha afeado que se acepten alegaciones y se anuncie esta medida en el tramo final de la legislatura "cuando han tenido un año y medio para realizarla". En este sentido, ha subrayado aún "hay alegaciones que no contestaron y que tienen que ser aceptadas también, que afectan a Alcolea, a la zona norte y a la zona sur de Córdoba".

Según ha señalado Salvador Fuentes, se trata de una actuación que el próximo Ejecutivo que tome posesión el 15 de enero llevará a cabo "sin ninguna duda", expresando su deseo de que dicho Gobierno esté presidido por el candidato popular a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo.

Finalmente, Salvador Fuentes ha atribuido este movimiento a "una estrategia más de un presidente del Gobierno a la desesperada" que, a su juicio, utiliza un Consejo de Ministros extraordinario en vísperas electorales "para intentar tapar las vergüenzas de su desgobierno y su falta de respeto a Córdoba".