Fuerte del Rey (Jaén) recuperará el Museo de la Harina con ayudas estatales, con más de 4,2 millones para el municipio

El subdelegado del Gobierno en Jaén y la alcaldesa de Fuerte del Rey visitan uno de los proyectos que cuentan con inversión estatal - GOBIERNO DE ESPAÑA

JAÉN 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha destacado que Fuerte del Rey recibirá más de 4,2 Meuro del Gobierno de España para avanzar en la recuperación de los daños ocasionados por los temporales de principios de año, reparar y mejorar las infraestructuras municipales y los caminos rurales y respaldar a los agricultores de la localidad.

Entre las intervenciones municipales se actuará en el Museo de la Harina, antigua Fábrica de Harinas Nuestra Señora del Rosario, un edificio de principios de siglo XX, declarado Lugar de Interés Etnológico. En esta edificación, que sirve también como centro cultural y social de la localidad, se trabajará en cerramientas y cubiertas, que se han visto muy dañadas poniendo en peligro su estructura debido a problemas con la impermeabilidad del inmueble, tal y como ha señalado la alcaldesa, Francisca Peinado, en una nota de prensa.

Fernández ha especificado que la inversión de 4,2 millones incluye los 1,77 millones destinados al Ayuntamiento para ejecutar 20 actuaciones de reparación, restitución, reconstrucción y mejora de infraestructuras y equipamientos municipales; 1,1 millones para la recuperación de caminos rurales; y dos pagos al sector agrario por un importe conjunto de 1,35 millones.

"El Gobierno de España está ofreciendo una respuesta integral a los municipios afectados por los temporales, actuando sobre las infraestructuras públicas dañadas, recuperando los caminos que permiten el acceso a las explotaciones agrícolas y acompañando a los agricultores y agricultoras en la continuidad de su actividad", ha señalado Fernández.

REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES

El Gobierno de España destinará 1.100.000 euros a la ejecución de doce actuaciones dirigidas a reparar los daños ocasionados por los temporales en caminos rurales y accesos agrícolas del término municipal de Fuerte del Rey. Los trabajos contemplan la reparación de los paquetes de firme, la recuperación de cunetas en tierra y revestidas, la construcción o mejora de badenes para la evacuación del agua y la intervención en los puntos en los que los caminos se cruzan con cauces.

Entre las actuaciones previstas se encuentran las del camino de Macarena, con una inversión de 70.000 euros, y el camino de Marciáñez y Cañada, con 50.000 euros. También se destinarán 90.000 euros al camino del Gango y otros 90.000 euros al camino de las Zorreras. En el camino de la Torre se desarrollarán dos actuaciones, con presupuestos de 100.000 y 80.000 euros, respectivamente, que incluirán trabajos para recuperar la estabilidad de los tramos que discurren paralelos a cauces.

La relación incorpora igualmente el camino de la Noria, con 80.000 euros; el camino de Pilas, con 60.000 euros; y el camino de la Golosilla o de Mengíbar, con una inversión de 90.000 euros.

Las intervenciones de mayor cuantía serán las previstas en el pozo de Marciáñez, con 150.000 euros; el camino de Marcianillos, con 130.000 euros; y el pozo de Villarejos o La Salina, con 110.000 euros.

Fernández ha destacado que "la recuperación de los caminos rurales es fundamental para garantizar el acceso a las explotaciones, facilitar el trabajo diario de los agricultores y agricultoras y mejorar la evacuación del agua ante nuevos episodios de precipitaciones intensas".

El subdelegado ha añadido que estas actuaciones "no se limitan a restituir los daños sufridos, sino que permitirán mejorar las condiciones de seguridad, drenaje y conservación de unas infraestructuras esenciales para la actividad agraria del municipio".

MÁS DE 1,35 MILLONES PARA EL SECTOR AGRARIO

Fernández ha puesto también en valor las ayudas destinadas a los agricultores y agricultoras de Fuerte del Rey afectados por los temporales. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha realizado un primer pago de 1.346.603 euros a 140 titulares de explotaciones agrarias de la localidad.

A esta cantidad se ha sumado un segundo pago de 5.000 euros a un titular, por lo que el respaldo económico al sector agrario del municipio alcanza un importe conjunto de 1.351.603 euros. "Estas ayudas permiten acompañar al sector agrario en la recuperación de los daños sufridos, contribuir a la continuidad de las explotaciones y respaldar una actividad esencial para la economía y el empleo de Fuerte del Rey", ha destacado el subdelegado.