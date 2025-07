La Fundación Amigos de la Alhambra se adhiere a la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031

GRANADA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha trasladado que la Fundación Amigos de la Alhambra ha confirmado su respaldo firme a la candidatura de la ciudad como Capital Europea de la Cultura en 2031, sumando a este proyecto de ciudad "una institución joven pero profundamente arraigada en la vida patrimonial y cultural de Granada".

Desde su constitución en enero de 2024, según ha explicado el Consistorio en una nota, la fundación ha situado la Alhambra en el centro de una propuesta cultural que no solo mira al pasado, sino que proyecta futuro. Su implicación en esta candidatura "nace de una convicción compartida: que Granada debe aspirar a dejar un legado transformador para sus ciudadanos, y que el proceso hacia 2031 debe servir para fortalecer la relación entre el patrimonio y la sociedad".

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha celebrado la adhesión de la fundación, afirmando que "representa el espíritu de esta candidatura: conservar lo que somos para proyectar lo que queremos ser. La Alhambra es nuestra historia, pero también debe ser nuestro futuro común". Para Carazo, la implicación activa de la ciudadanía organizada en proyectos culturales con visión de ciudad "es fundamental para que Granada 2031 no sea solo una celebración, sino una transformación real".

El Ayuntamiento ha subrayado que la Alhambra "representa mucho más que un monumento: es un símbolo vivo de lo que Europa significa". "Sus muros encierran siglos de historia compartida entre civilizaciones, y han sido, durante generaciones, punto de encuentro para millones de visitantes de todas las culturas del mundo", ha manifestado.

"La Alhambra no sólo proyecta la imagen de Granada, sino que la eleva como referente europeo de patrimonio, convivencia y belleza. Por eso, su papel en la candidatura no puede ser decorativo: es central. Incorporar como motor cultural y emocional del proyecto 2031 es reforzar el mensaje de que Granada no solo posee un gran pasado, sino que lo quiere traducir en futuro. La Fundación Amigos de la Alhambra trabaja precisamente en esa línea: preservar, divulgar y vivir la Alhambra de forma activa, para que forme parte de la vida cultural cotidiana de la ciudad", ha mantenido el Consistorio.

La fundación está presidida por David Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz --también presidente de la Bolsa de Madrid-- y cuenta con un Patronato "plural y comprometido", integrado por figuras como Estrella Morente, José María Álvarez-Pallete, Pilar Aranda, Pilar Martínez-Cosentino, Vicente Azpitarte o Yolanda Romero.

Según el Ayuntamiento, "en tan solo un año" ha desarrollado más de 20 actividades de carácter cultural, educativo y social, entre las que destacan las visitas exclusivas a los Palacios Nazaríes, el programa escolar 'Una escuela hogar llamada Alhambra', el proyecto 'Amanece en la Alhambra' en colaboración con el Patronato, y acuerdos con entidades como Cetursa Sierra Nevada, el Colegio de Abogados de Granada o la Fundación Euroárabe. También ha impulsado acciones solidarias junto al Banco de Alimentos, participado en festivales como 1001 Músicas y Letras Histórica, y organizado una gran Gala de Presentación en Madrid, presidida por SAR la infanta doña Elena de Borbón, que sirvió para distinguir a destacados embajadores culturales de la Alhambra.

"La Alhambra debe ser el corazón vivo de la candidatura, un símbolo de lo que Granada puede ofrecer a toda Europa", ha señalado Jiménez-Blanco. "Nuestro objetivo es común: dejar un legado que trascienda 2031, que transforme la ciudad y conecte a las personas con su patrimonio de forma real y duradera". Como ha subrayado también la alcaldesa Carazo, "la Alhambra es uno de los mayores argumentos culturales de Europa. No es solo una joya patrimonial: es un símbolo que une a quienes nos visitan desde los cinco continentes con la historia de Granada. Esa dimensión global es un activo incuestionable para nuestra candidatura."

Así, la Fundación Amigos de la Alhambra no solo respalda una candidatura, destaca el Consistorio, sino que "contribuye activamente a dotarla de contenido, de valores y de alma. Porque si la cultura europea necesita símbolos que unen tradición y futuro, Granada ya tiene uno que la representa ante el mundo".