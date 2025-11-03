La Fundación Antonio Gala acoge el espectáculo 'Julio Romero de Torres: Tableaux Vivants'

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación Mojo de Caña representará el espectáculo 'Julio Romero de Torres: Tableaux Vivants' en el salón de actos de la Fundación Antonio Gala en dos representaciones, que se desarrollarán el día 8 de noviembre a las 18,00 y las 19,15 horas. Esta representación transporta al espectador al universo pictórico del icónico artista cordobés, dando vida a 14 pinturas más representativas a través de la técnica del 'tableaux vivants'.

Así lo ha indicado la fundación en una nota en la que ha detallado que, en una cuidada puesta en escena, los actores recrean con precisión las posturas, vestuarios y luces características de los cuadros del pintor, generando imágenes estáticas que, mediante una transición escénica, se transforman de una obra a otra.

El espectáculo propone un recorrido visual y emocional por el universo de Julio Romero de Torres, evocando la sensualidad, el simbolismo y la fuerza dramática de su pintura. La combinación de teatro, música en directo (violín y guitarra) y efectos lumínicos convierte cada escena en una estampa viva que conecta con la memoria cultural de Córdoba y su tradición artística. La dirección está a cargo de Dora de Maio.

'Julio Romero de Torres: Tableaux Vivants' cuenta con el patrocinio de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Cajasur, además de la colaboración de la Fundación Antonio Gala. Las entradas, que son gratuitas, se pueden reservar en la web 'www.mojodecaña.org'.