La Fundación Bangassou celebra el 14 de marzo en Córdoba comida solidaria para lograr fondos para escuela de Primaria

CÓRDOBA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bangassou organiza su tradicional comida solidaria el día 14 de marzo, a las 14,00 horas en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba, para recaudar fondos que se destinarán como ayuda para la construcción de una escuela de Primaria en Bandoufou, en la República Centroafricana. Ya se han agotado las invitaciones para la cita, de modo que animan a quien no podrá ir a colaborar con la fila cero dando un donativo.

Así lo destacan desde la entidad, que para los que no puedan asistir ese día y quieran colaborar con el proyecto, facilitan un número de cuenta de la fundación y el Bizum (01655). Las invitaciones se vendían con un donativo de 45 euros. También, el evento ya cuenta con todos los jóvenes voluntarios para ayudar a servir las mesas, unos 200, mientras que otros 40 se encuentran en la lista de espera, por si hiciera falta.

En concreto, este año se cumplen los 26 años de celebración de esta cita solidaria para atender la financiación de los muchos proyectos que el obispo cordobés titular de la Diócesis de Bangassou, monseñor Juan José Aguirre, lleva a cabo en Bangassou, de hecho él se desplazará expresamente para asistir y presidir el acto del día 14 de marzo, junto con el obispo coadjutor, monseñor Aurelio Gazzera.

Al respecto, son 26 años ya en los que se han realizado grandes proyectos en la Diócesis referidos a educación, sanidad y promoción social, que han beneficiado y siguen beneficiando a más de 200.000 personas de toda la Diócesis y que "con la ayuda de cada una de las personas que aportan se han podido ir realizando", valoran.

Ante ello, animan a "compartir ese día tan especial" para la entidad y para Juanjo, de cara a la realización de todas las actividades en el referido país africano. Habrá distintas actuaciones musicales y una exposición y venta de artículos africanos y donados por colaboradores.