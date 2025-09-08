Fundación la Caixa destinará más de 9,4 millones de euros para mejorar empleabilidad de jóvenes andaluces vulnerables

Archivo - Fundación la Caixa dará más de 9,4 millones de euros para mejorar empleabilidad de jóvenes andaluces vulnerables. Imagen de archivo. - DANIMEDINA - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' destinará 9,4 millones de euros, cofinanciados con el Fondo Social Europeo Plus de la Unión Europea (UE), a 18 proyectos en Andalucía en el marco de la convocatoria 'Más Empleo Joven', que tiene como objetivo "fomentar la empleabilidad juvenil mediante el desarrollo de itinerarios de formación acreditada".

Según una nota emitida por la Fundación, los proyectos seleccionados han sido desarrollados por Asociación Innova, Asociación Noesno, FAAM, Fundación Marcelino Champagnat, Asociación Arrabal Aid, Cic Batá, Fundación ADSAM, Asociación Arca Empleo, ASPACE, Fundación Laboral de la Construcción, Málaga Acoge, Fundación Diagrama, Fundación Altius e Inserta Andalucía.

Respecto al panorama nacional, 51 iniciativas de entidades sociales de toda España han sido seleccionadas y recibirán más de 27 millones de euros, de los que 19,1 han sido aportados por la Unión Europea (UE) y 8,3 millones desde la Fundación 'la Caixa'.

La iniciativa está dirigida a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen itinerarios formativos para jóvenes de entre 16 y 29 años que sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y tengan un nivel de estudios inferior a bachillerato o a un grado superior de formación profesional, o no tengan estudios.

Los itinerarios formativos deben tener un enfoque "eminentemente práctico y estar estrechamente alineados con las demandas del mercado laboral y del tejido empresarial", con el fin de reforzar las competencias para acceder a un empleo estable y de calidad.

Por su parte, el subdirector general de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón, ha indicado que el objetivo del programa es "acompañar a los jóvenes en situación de vulnerabilidad en su camino hacia un futuro mejor" y apostar "decididamente por la formación como palanca esencial para combatir el desempleo juvenil y reducir las desigualdades".

La resolución de la convocatoria 'Más Empleo Joven' se suma a otras dos resueltas en 2024, 'Más Empleo' y 'Más Infancia'. Las tres han sido impulsadas por la Fundación "la Caixa" y el Fondo Social Europeo Plus, y en conjunto cuentan con una dotación de 124 millones de euros.