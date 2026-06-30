Fundación 'La Caixa' ofrece actividades de verano a cerca de 5.200 niños en situación de vulnerabilidad en Andalucía

Image de archivo de uno de los campamentos de verano de La Caixa. - FUNDACIÓN LA CAIXA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'La Caixa', a través de su programa CaixaProinfancia, ha impulsado una oferta de actividades de verano dirigidas a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que, entre junio y septiembre, podrán disfrutar cerca de 5.200 menores andaluces.

Según ha informado la Fundación en una nota de prensa, a nivel nacional, cerca de 30.000 menores de toda España participarán gratuitamente en campamentos, colonias y centros abiertos organizados en colaboración con entidades sociales de todo el territorio.

"Las actividades de verano de CaixaProinfancia son "mucho más que una propuesta de ocio: favorecen el desarrollo personal y social de niños, niñas y adolescentes con pocos recursos, ayudan a sus familias a conciliar y garantizan que la infancia pueda ejercer su derecho al ocio, al descanso y a disfrutar del verano en igualdad de oportunidades", ha afirmado el subdirector general de Social de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón.

Por provincias, Málaga concentra la mayoría de las plazas con cerca de 3.000 niños y adolescentes, seguida de Sevilla, con 1.900 participaciones. A continuación, en Córdoba participarán alrededor de 145 menores, en Granada cerca de 70 y en Jaén unos 20 menores.

Así, la oferta de actividades de verano de CaixaProinfancia combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo. A través del juego, la convivencia y la participación en grupo, los niños y adolescentes desarrollan competencias personales y sociales como la autoestima, la autonomía, la empatía o la capacidad de relacionarse con los demás, al tiempo que disfrutan de un verano enriquecedor y en igualdad de oportunidades.

Además, este año, el programa incorpora la actividad '¡Campamentos a Escena!', una propuesta formada por cinco dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una sencilla obra de teatro. A través de esta actividad se trabajan valores y competencias clave como la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación y la cohesión social.

CaixaProinfancia es un programa de la Fundación "la Caixa" dirigido a hogares vulnerables con hijos e hijas de entre 0 y 18 años. Su objetivo es "romper la transmisión intergeneracional de la pobreza mediante un modelo de intervención integral que combina refuerzo educativo, ocio y tiempo libre, atención psicosocial, apoyo familiar y ayudas para cubrir necesidades básicas".

En el último año, el programa ha acompañado a más de 67.000 niños y adolescentes en toda España a través de una red de más de 475 entidades sociales que adaptan la intervención a la realidad y las necesidades de cada territorio.

El programa está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas. Además, como organismo intermedio privado del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), la Fundación 'La Caixa' cofinancia y gestiona la convocatoria Más Infancia para luchar contra la pobreza infantil, que también ofrece actividades de ocio educativo durante los meses de verano a 2.000 niños y adolescentes a través de 171 entidades sociales seleccionadas en la convocatoria.

El comunicado ha señalado además que en España, uno de cada tres niños y niñas crece en contextos marcados por la pobreza y la falta de oportunidades. Las dificultades económicas, la precariedad o las barreras de acceso a recursos educativos y sociales "siguen condicionando el presente y el futuro de miles de familias". Para contribuir a romper este círculo de desigualdad, la Fundación 'la Caixa' impulsa programas de acompañamiento socioeducativo para niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad, como CaixaProinfancia, Incorpora Joven, las Becas de Grado, EduCaixa, las Convocatorias de Proyectos Sociales o las convocatorias Más Infancia y Más Empleo Joven.

Cada año, más de 140.000 niños, niñas y jóvenes reciben apoyo a través de estos programas, desarrollados junto con una amplia red de entidades sociales. En 2026, la Fundación 'la Caixa' destinará más de 700 millones de euros a transformación social para actuar allí donde las necesidades son más urgentes.