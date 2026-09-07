Fundación Caja Rural Granada apuesta por cultura y solidaridad con un concierto acústico de Marta Sánchez que tendrá lugar en el auditorio de la entidad en la capital granadina el próximo 16 de octubre. Entradas a la venta el 22 de septiembre. - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural Granada reafirma su compromiso con la cultura y la acción social a través de una nueva cita de su ciclo Acústicos Solidarios, que tendrá como protagonista a Marta Sánchez, una de las voces más emblemáticas del pop español. Con la actuación de la artista el próximo 16 de octubre a las 20,00 horas, en el auditorio de la entidad, son ya 20 los conciertos que se han sucedido en este espacio desde que la entidad pusiera en marcha la iniciativa en 2021.

La recaudación íntegra del espectáculo, cuyas entradas se pondrán a la venta el 22 de septiembre, se destinará a PANIDE, una asociación sin ánimo de lucro que, desde 1994, acompaña a niños, niñas y adolescentes con enfermedades raras y discapacidad, así como a sus familias.

A través de distintos programas, dirigidos, tanto a los menores como a su entorno familiar, trabajan para mejorar su calidad de vida y ofrecerles el apoyo que necesitan.

Esta colaboración resulta especialmente significativa en un momento complejo para la asociación, cuya sede, ubicada en el barrio del Zaidín, ha sufrido importantes daños a consecuencia de los recientes terremotos que han afectado a la provincia granadina.

Actualmente, PANIDE busca un espacio alternativo desde el que continuar desarrollando las terapias y actividades dirigidas a los menores que atiende.

CUATRO DÉCADAS DE MÚSICA

Marta Sánchez repasará en el Auditorio Caja Rural Granada los grandes éxitos de sus 40 años de trayectoria artística, en los que se ha consolidado como la 'Reina del Pop Español' y una de las artistas más relevantes de las últimas décadas, con más de diez millones de discos vendidos.

Con motivo de este aniversario, se publicó el álbum '40 Años 1985-2025', un proyecto que trasciende el homenaje para convertirse en una auténtica celebración de su carrera, recuperando canciones grabadas en el pasado que Marta siempre deseó compartir con su público y ofreciendo, al mismo tiempo, pinceladas del futuro artístico que está por venir.

A sus 40 años de carrera, Marta Sánchez sigue demostrando su plena vigencia en la escena musical, así como una capacidad de renovación y versatilidad que la mantienen como una de las voces más influyentes del panorama pop en español.

Las entradas para este concierto solidario podrán adquirirse a través de la página web de Fundación Caja Rural Granada a partir del 22 de septiembre a las 11,00 horas, al precio de 20 euros.

SOBRE EL CICLO ACÚSTICOS SOLIDARIOS

Fundación Caja Rural Granada creó el ciclo Acústicos Solidarios hace seis años con el objetivo de unir cultura y solidaridad. Desde entonces, el auditorio de la Fundación ha acogido conciertos de artistas de primer nivel como Christina Rosenvinge (Calor y Café), Soleá Morente (Cáritas), Javiera Mena (Edicoma), Mikel Erentxun (Cruz Roja Granada), La Guardia (Aspace), Santiago Auserón (Almanjáyar en Familia), Efecto Mariposa (AECC) o Estrella Morente (Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple).

También han estado en este escenario y con este mismo fin, Tomatito (Granadown), José Mercé (Banco de Alimentos de Granada), Kiki Morente (INPAVI), La Frontera (Parkinson Granada), Los Secretos (Teléfono de la Esperanza), Sole Giménez (AGRAFIM), Rafa Sánchez (Granada Acoge) , Jaime Urrutia (Proyecto Hombre), Macaco (NEUROAFEIC), Zapata (Proyecto SuperDani) y Vicente Amigo (Fundación Albihar).