Fundación Caja Rural Granada convoca su ciclo 'Mayores en Sinfonía' con conciertos líricos y talleres

Cartel del ciclo 'Mayores en sinfonía' de la Fundación Caja Rural Granada, en el que la entidad programa conciertos líricos y talleres musicales dirigidos a usuarios de residencias y centros de día - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural Granada vuelve a poner en marcha 'Mayores en Sinfonía', su ciclo de actividades musicales dirigido a personas mayores usuarias de residencias y centros de día, tras la buena acogida alcanzada por la iniciativa en las últimas temporadas.

El programa tiene como objetivo acercar la música a las personas de avanzada edad y ofrecerles una experiencia enriquecedora, terapéutica y sensorial, favoreciendo al mismo tiempo la socialización y el bienestar emocional.

Desde Fundación Caja Rural Granada destacan en un comunicado que la cultura y el arte desempeñan un papel importante en el bienestar cognitivo, emocional y físico de las personas mayores. En este contexto, la música se convierte además en un vehículo para estimular los sentidos, despertar recuerdos, compartir experiencias y contribuir a combatir situaciones de soledad.

Con este propósito, Fundación Caja Rural Granada puso en marcha en 2023 'Mayores en Sinfonía', una iniciativa que se celebra en horario de mañana en el Auditorio de Caja Rural Granada y que combina conciertos con talleres de divulgación y experimentación musical.

CONCIERTOS LÍRICOS

La programación de conciertos propone un recorrido por diferentes géneros musicales, con especial presencia de la zarzuela y las arias de ópera. Las actuaciones están previstas de forma que el 5 de octubre a las 11,30 horas será el turno de Juventudes Musicales (zarzuelas y arias de ópera), y el 9 de octubre, a la misma hora, actuará Andaraje (música de tradicional oral).

Ya el 26 de octubre, a las 11,30 horas, volverá a ser el turno de Juventudes Musicales (zarzuelas y arias de ópera); el 25 de noviembre a las 11 horas, le tocará a Hocus Pocus (música y magia); y el 18 de diciembre, a las 11 horas, La banda sonora de nuestra de tele.

Ya en 2027, el día 11 de enero a las 11,30 horas repiten las Juventudes Musicales; el 15 de febrero a la misma hora volverán a actuar; así como el 15 de marzo. Después, el 5 de abril, a las 11,30 horas también las Juventudes Musicales interpretarán zarzuelas y arias de ópera. Y también lo harán, por último, el 24 de mayo a la misma hora. Cada concierto tendrá una duración aproximada de 50 minutos.

TALLERES PARA ESCUCHAR, TOCAR Y SENTIR LA MÚSICA

El ciclo se completa con una programación de talleres musicales concebidos desde una perspectiva lúdica y terapéutica. Las sesiones permitirán a los participantes acercarse a estilos muy diversos, desde la música clásica hasta la copla o el pop, y experimentar con la música de una manera activa.

Los asistentes podrán tocar, escuchar y sentir la música con los cinco sentidos, convirtiéndose en protagonistas de una actividad orientada a estimular la participación y favorecer una experiencia compartida.

Los talleres se celebrarán los días 15 y 17 de septiembre, 6 y 7 de octubre, y 10 y 11 de noviembre. En cada jornada se realizarán dos pases, a las 11,00 y a las 12,00 horas, con una duración aproximada de 60 minutos por sesión y alrededor de 22 participantes por taller.

La coordinación de esta actividad corresponde a Ambrosio Valero, de la Academia Internacional de Música Fundación Caja Rural Granada. Los centros interesados podrán solicitar su participación tanto en los talleres como en los conciertos, o combinar ambas modalidades. Asimismo, tendrán la posibilidad de asistir a más de una de las actividades programadas. Las residencias y centros de día que deseen participar deberán remitir su solicitud al correo electrónico 'fundacion@crgranada.com'.