Fundación Caja Rural Granada ilumina la Navidad con un videomapping lleno de fantasía

Diferentes representantes de Fundación Caja Rural Granada antes del encendido del videomapping. - MIGUEL ANGEL MOLINA/CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han disfrutado de la presentación del nuevo videomapping navideño de Fundación Caja Rural Granada. Desde minutos antes de las 19,00 horas granadinos y visitantes se han acercado hasta el entorno del edificio Zaida, junto a la Fuente de las Batallas para conocer esta propuesta impulsada por la entidad por tercer año consecutivo para felicitar las fiestas.

El Director General de Caja Rural Granada y patrono de su Fundación, Jerónimo Luque, ha sido el encargado de pulsar el botón de encendido junto con los concejales del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada de Cultura, Juan Ramón Ferreira, Fiestas Mayores, Carolina Amate y Juventud, Fernando Parra, según una nota de la entidad financiera.

Junto a ellos se encontraban también parte del equipo directivo de Caja Rural Granada, entre ellos el Director de Negocio, José Aurelio Hernández, la responsable de Fundación, Poli Servián.

Durante los minutos que dura la proyección, la fachada del edificio Zaida se ha llenado de paisajes de ensueño, fantasía y magia, con una consecución de imágenes en 3D a todo color y acompañadas por la música donde no han faltado los motivos navideños, las estrellas o guirnaldas o la aparición estelar de Papá Noel.

Se trata de una obra, firmada por Ángel Sandimas autor, también, del vídeomapping de 2024, titulado 'Adda'. Al finalizar, el público ha protagonizado un sonoro aplauso.

"Con este videomapping Fundación Caja Rural Granada quiere felicitar las fiestas a todos los granadinos y visitantes, con una propuesta audiovisual muy llamativa y ofrecer un espectáculo que puedan disfrutar tanto grandes como pequeños. Invitamos a todos a vivir esta experiencia única y compartir la ilusión de la Navidad con nosotros", ha destacado Luque.

La entidad ha reafirmado su compromiso con la ciudad con un proyecto que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario navideño granadino.

Hasta el próximo 6 de enero la proyección se emitirá sobre la fachada del edificio Zaida con cuatro pases diarios, a las 19, 20, 21 y 22 horas. Además de esta propuesta, Fundación Caja Rural Granada presentó este viernes su Belén monumental elaborado por la Asociación de Amigos de Belén.

Este año, la escenografía se ha vuelto a renovar por completo, inspirada en los paisajes de la ciudad de Belén y elaborada con materiales sostenibles y técnicas artesanales.

Destacan la vegetación artesanal (palmeras, chumberas, pitas), con materiales reciclados como latas de refresco, y escenas principales como la Anunciación a los pastores y la Cabalgata de los Reyes Magos, protagonizadas por figuras del escultor José Luis Mayo Lebrija y piezas de José Joaquín Pérez Jaime.

Estará abierto al público hasta el 6 de enero de lunes a viernes, en horario de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y festivos, de 12 a 14 horas y de 18 a 21 horas. Días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero permanecerá cerrado.