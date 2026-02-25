La Fundación Caja Rural del Sur acoge en Córdoba la muestra 'Figuraciones' del hiperrealismo andaluz

Inauguración de la exposicion 'Figuraciones' en la sala en Córdoba de la Fundación Caja Rural del Sur. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro Cultural José Luis García Palacios de Fundación Caja Rural del Sur en Córdoba acoge hasta el próximo 12 de marzo, con horario de mañana desde las 11,00 a las 13,30 horas y por la tarde de 18,00 a 21,00 horas, la muestra 'Figuraciones' del Otoño Cultural Iberoamericano que muestra obras de Monak Rodríguez y Pedro Quesada, dos de los máximos representantes del hiperrealismo andaluz, cuyas creaciones se articulan en torno al retrato y el paisaje.

Según informa la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, la muestra ha sido presentada en el acto de inauguración por el propio director del Otoño Cultural Iberoamericano, Jaime de Vicente, quien ha destacado que las obras de estos dos creadores --también presentes en la sala de exposiciones la tarde de este pasado martes-- establece un diálogo entre el retrato y el entorno natural, ofreciendo al espectador una aproximación a la figuración contemporánea de gran calidad. La combinación de ambas miradas consigue una exposición coherente y complementaria, donde figura y paisaje se enriquecen mutuamente.

Monak Rodríguez destaca por su dominio técnico del retrato del rostro humano. Su pintura, precisa y detallista, explora los efectos de la luz y profundiza en la expresión, captando emociones que trascienden la imagen fotográfica. Por su parte, Pedro Quesada aporta una visión poética y emocional del paisaje, centrada especialmente en la costa onubense. Sus obras, marcadas por la serenidad, invitan a una contemplación pausada a través de la luz y el color.

La muestra 'Figuraciones' fue inaugrada en el Centro Cultural en Huelva de la Fundación Caja Rural del Sur el pasado mes de septiembre, recorriendo luego el Museo Vázquez Díaz de Nerva y la sala de exposiciones Charo Olías de Isla Cristina y el Centro Olontense de Arte Contemporáneo (CODAC) de Gibraleón.