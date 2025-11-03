Fundación Caja Rural del Sur programa un ciclo dedicado al flamenco en el Centro Cultural de Córdoba durante noviembre

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el concierto de guitarra solista de Gabriel D'Ario comienza este lunes en el Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de Córdoba, a las 20,00 horas, el ciclo denominado 'Lunes Flamenco', programado para el mes de noviembre por la Fundación Caja Rural del Sur y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La entrada a las actuaciones es gratuita hasta completar el aforo.

Según ha indicado la fundación en una nota, otro lunes, el próximo 10 de noviembre, también a las 20,00 horas, será el turno del cante de Ana Cayetana acompañada por el guitarrista José María Rodríguez. Al siguiente lunes, ya el 17 de noviembre, y a la misma hora, Omar Fernández ofrecerá un nuevo concierto como guitarrista solista. El ciclo culminará el lunes 24 de noviembre, nuevamente a las 20,00 horas, con una propuesta coral de cante flamenco a cargo de Carmela Gil, Francisco Gómez y Rafa Rubio.

En la cita de este lunes el ciclo contará con Gabriel D'Ario, que nació en Nápoles (Italia) en 1986. Con once años empezó a estudiar guitarra, graduándose en guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Nápoles, en 2013. Durante su carrera como concertista en esa especialidad ha sido finalista y ganador del tercer premio en varios concursos nacionales de Italia (Premio Napolinova 2009; Premio Nazionale delle Arti 2010). En 2012 fue alumno en un masterclass del gran maestro de la guitarra clásica Roland Dyens.

La interpretación y el análisis estilístico de algunas obras de dicho maestro son su trabajo de fin de estudios, en el conservatorio de Nápoles. En 2016 empezó a estudiar la guitarra flamenca en Granada con Rubén Campos, y en el festival de la guitarra de Córdoba del 2019 fue alumno de Manolo Sanlúcar, Juan Manuel Cañizares, Gerardo Núñez, Niño de Pura, y José Antonio Rodríguez. En 2022 se estableció en Córdoba, donde comienza la carrera de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.