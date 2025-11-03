Fundación Caja Rural del Sur programa un ciclo dedicado al flamenco en el Centro Cultural de Córdoba durante noviembre

Gabriel D'Ario.
Gabriel D'Ario. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 16:55

CÓRDOBA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el concierto de guitarra solista de Gabriel D'Ario comienza este lunes en el Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de Córdoba, a las 20,00 horas, el ciclo denominado 'Lunes Flamenco', programado para el mes de noviembre por la Fundación Caja Rural del Sur y el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco. La entrada a las actuaciones es gratuita hasta completar el aforo.

Según ha indicado la fundación en una nota, otro lunes, el próximo 10 de noviembre, también a las 20,00 horas, será el turno del cante de Ana Cayetana acompañada por el guitarrista José María Rodríguez. Al siguiente lunes, ya el 17 de noviembre, y a la misma hora, Omar Fernández ofrecerá un nuevo concierto como guitarrista solista. El ciclo culminará el lunes 24 de noviembre, nuevamente a las 20,00 horas, con una propuesta coral de cante flamenco a cargo de Carmela Gil, Francisco Gómez y Rafa Rubio.

En la cita de este lunes el ciclo contará con Gabriel D'Ario, que nació en Nápoles (Italia) en 1986. Con once años empezó a estudiar guitarra, graduándose en guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Nápoles, en 2013. Durante su carrera como concertista en esa especialidad ha sido finalista y ganador del tercer premio en varios concursos nacionales de Italia (Premio Napolinova 2009; Premio Nazionale delle Arti 2010). En 2012 fue alumno en un masterclass del gran maestro de la guitarra clásica Roland Dyens.

La interpretación y el análisis estilístico de algunas obras de dicho maestro son su trabajo de fin de estudios, en el conservatorio de Nápoles. En 2016 empezó a estudiar la guitarra flamenca en Granada con Rubén Campos, y en el festival de la guitarra de Córdoba del 2019 fue alumno de Manolo Sanlúcar, Juan Manuel Cañizares, Gerardo Núñez, Niño de Pura, y José Antonio Rodríguez. En 2022 se estableció en Córdoba, donde comienza la carrera de guitarra flamenca en el Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado